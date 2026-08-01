Koniecznie zrób to w ten weekend z pomidorami na krzaczkach. Uratujesz owoce przed plamami i sprawisz, że będą dwa razy większe. Uprawa pomidorów w czasie upałów

Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla uprawy pomidorów, prowadząc do poparzeń owoców i zatrzymania ich dojrzewania, co może zniweczyć cały trud.

Kluczem do ochrony jest strategiczne podlewanie bezpośrednio do korzeni oraz ściółkowanie, które efektywnie ogranicza utratę wody z gleby.

Odkryj, jaki prosty zabieg z wykorzystaniem siatek zacieniających pozwoli uratować Twoje zbiory i zapewnić pomidorom dwukrotnie większy wzrost!

Jak dbać o pomidory na krzaczkach w czasie upałów?

Do uprawy własnych pomidorów potrzebny jest zarówno deszcz, słońce oraz nawozy. Wszystko w odpowiedniej ilości i częstotliwości. Zbyt obfite opady i wysoką wilgotność mogą powodować rozwijanie się chorób grzybowych. Upały i palące słońce prowadzą do suszy oraz poparzeń owoców, które przestają dojrzewać. Za mała lub za wysoka podaż nawozów z kolei mogą całkowicie zniszczyć plony.

W czasie upałów warto szczególnie zadbać o pomidory w ogrodzie. Podstawą jest oczywiście podawanie wody. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że krzaczki pomidorów należy podlewać przynajmniej raz na dwa dni. Pomidory nie lubią być zraszane, a moczenie liści może prowadzić do ich porażenia. Bardzo ważna jest zatem podaż wody bezpośrednio na korzenie. Pomidory najlepiej podlewać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce jest mniej intensywne.

Koniecznie zrób to z pomidorami w czasie upałów. Dzięki temu owoców urosną dwa razy większe

Wysokie temperatury oraz palące słońce mają niszczycielską siłę i bardzo szybko niweczą cały trud włożony w pielęgnację pomidorów. Praktycznie wystarczy jeden dzień intensywnego słońca, by poparzyć liście. Na owocach mogą pojawić się żółte plamy. W efekcie pomidory przestaną rosnąć i dojrzewać. W czasie upałów należy zadbać o krzaczki z dwóch stron. Przede wszystkim trzeba ograniczyć ubytek wody z gleby. Najczęściej zalecanym rozwiązaniem jest ściółkowania, czyli rozsypanie na podłożu organicznej warstwy ściółki. Może to być słoma, wiórki czy rozdrobnione szyszki i trawa. Warstwa ściółki chłonie wodę i organiczna jej parowanie. Dzięki temu glebą pozostaje dłużej wilgotna. Ściółkowanie dodatkowo ogranicza rozwój chwastów.

Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w czasie upałów jest ochrona owoców na krzaczkach pomidorów. W tym przypadku najczęściej zaleca się rozłożone specjalnych siatek zacieniających.

Aby prawidłowo zamontować siatkę, najpierw przygotuj niezbędne materiały: siatkę zacieniającą o odpowiedniej gęstości (zazwyczaj 30-50 proc. zacienienia), solidne paliki lub słupki (drewniane, bambusowe lub metalowe), sznurek, opaski zaciskowe lub specjalne klipsy do mocowania siatki oraz młotek do wbicia palików. Zacznij od wbicia palików wokół grządki z pomidorami, tworząc konstrukcję nośną. Pamiętaj, aby paliki były wystarczająco wysokie, by siatka nie dotykała roślin, zapewniając cyrkulację powietrza. Optymalna wysokość to około 1,8-2 metry. Następnie rozciągnij siatkę nad palikami, mocując ją do nich za pomocą sznurka lub opasek. Upewnij się, że siatka jest dobrze naciągnięta, ale nie uszkodzona. Zostaw boki siatki otwarte, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia pomidorów i zapobiegania chorobom grzybowym. Regularnie sprawdzaj stabilność konstrukcji, zwłaszcza po silnych wiatrach.

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