Gdy w wakacje nie chcesz być offline. Czy w dzisiejszym świecie internet zawsze można mieć przy sobie?

Wiele aspektów naszego życia przeniosło się do świata wirtualnego. Bycie online to już nie tylko sprawdzanie maila czy informacji, ale zdecydowanie więcej. Po pośrednictwem internetu komunikujemy się że światem, podpisujemy umowy, dokonujemy płatności, a nawet pracujemy. Dla wielu osób szybki i bezproblemowy dostęp do internetu jest podstawą. Natura jednak potrafi pokazać siłę i nawet w dobie najnowocześniejszych technologii są miejsca, gdzie dostęp do bycia online bywa utrudniony. Wtedy jednym z podstawowych urządzeń staje się router.

Internet po prostu ma być. Często nie zastanawiamy się skąd i jak. O ile w mieście sytuacja jest prosta, a możliwości operatów dostarczających sieć do domu wiele to w przypadku działek w lesie jest już nieco trudniej. W takiej sytuacji największymi sprzymierzeńcami jest router oraz dobrze dobrana antena.

Router to urządzenie, które kieruje ruchem danych między różnymi sieciami komputerowymi. Jego głównym zadaniem jest przesyłanie pakietów danych z jednej sieci do drugiej, na przykład z Twojej sieci domowej do internetu i z powrotem. Jest to brama między Twoją siecią lokalną (LAN) a internetem (WAN). Umożliwia komunikację między komputerami, smartfonami, tabletami, telewizorami smart, drukarkami i innymi urządzeniami w Twojej sieci domowej. Większość współczesnych routerów domowych to tzw. routery bezprzewodowe (wireless routers), które umożliwiają urządzeniom łączenie się z siecią bezprzewodowo.

Podsumowując, router jest mózgiem Twojej sieci domowej, który zarządza całym ruchem danych, zapewniając, że każde urządzenie ma dostęp do internetu i może komunikować się z innymi urządzeniami w sieci.

TP-Link - Archer NX500

TP-Link Archer NX500 to dwupasmowy, gigabitowy router 5G AX3000, który zmienia zasady gry w wakacyjnym scenariuszu. Dzięki niemu, problem braku szybkiego połączenia przestaje istnieć, oferując swobodę i komfort cyfrowego życia nawet w najbardziej odległych zakątkach. Jego największą zaletą na działce jest możliwość wykorzystania sieci 5G do osiągnięcia imponujących prędkości pobierania – do 4,67 Gb/s. Wystarczy włożyć kartę Nano SIM i już po chwili cieszyć się błyskawicznym internetem, który bez problemu obsłuży strumieniowanie filmów w Ultra HD, płynne wideokonferencje czy granie online, nawet gdy z sieci korzysta jednocześnie cała rodzina. Dwupasmowe Wi-Fi 6 (do 2402 Mb/s w 5 GHz i 574 Mb/s w 2,4 GHz) gwarantuje stabilne połączenie dla każdego urządzenia, od smartfona po laptopa, eliminując frustrujące zacięcia i długie czasy ładowania.

Archer NX500 to synonim prostoty i elastyczności. Funkcja Plug & Play sprawia, że konfiguracja jest dziecinnie prosta, bez skomplikowanych ustawień i nawet osoby początkujące dadzą sobie radzę z jego montażem. Co więcej, router ten doskonale współpracuje z systemem EasyMesh, umożliwiając stworzenie jednolitej, rozległej sieci Wi-Fi, która pokryje każdy zakątek posesji. Dodatkowy gigabitowy port WAN/LAN to bonus, który pozwala na podłączenie urządzeń kablowo lub wykorzystanie routera jako tradycyjnego punktu dostępowego, jeśli zdecydujesz się na stałe łącze.

TP-Link Archer NX500 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie niezależność i nie chce rezygnować z szybkiego internetu podczas wypoczynku poza miastem. To nie tylko router, to prawdziwe centrum rozrywki i pracy zdalnej, które pozwala cieszyć się wakacjami bez kompromisów. Jeśli planujesz wyjazd na działkę i chcesz mieć pewność, że internet nie będzie stanowił problemu, ten model jest absolutnym "must-have", zapewniającym stabilność, prędkość i łatwość obsługi, której potrzebujesz.

Autor: TP-Link/ Materiały prasowe