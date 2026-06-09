Pomidory zamiast dojrzewać zaczynają gubić liście? Znajoma rolniczka zdradziła ekspresowy patent, po którym pomidory znów zaczną owocować

Dlaczego pomidory zrzucają liście?

Pomidory zrzucają liście z różnych powodów stres środowiskowy jest częstą przyczyną zarówno nadmiar jak i niedobór wody mogą prowadzić do opadania liści, podobnie ekstremalne temperatury. Zbyt wysokie lub zbyt niskie stanowią dla rośliny szok co objawia się między innymi utratą liści.

Choroby i szkodniki to kolejna grupa przyczyn opadania liści. Infekcje grzybowe mogą osłabiać roślinę i powodować żółknięcie więdnięcie, a następnie opadanie liści. Także obecność szkodników takich jak mszyce przędziorki czy mączliki również negatywnie wpływa na kondycję liści prowadząc do ich uszkodzenia i przedwczesnego opadania regularne monitorowanie roślin pod kątem objawów chorób i szkodników jest kluczowe dla szybkiego reagowania

Niedobory składników odżywczych w glebie także mogą skutkować zrzucaniem liści szczególnie brak azotu potasu magnezu czy fosforu ma istotny wpływ na zdrowie liści azot odpowiada za bujny wzrost zielonej masy jego niedobór powoduje żółknięcie i opadanie starszych liści potas wzmacnia odporność rośliny, a jego brak objawia się brązowieniem krawędzi liści i ich zwijaniem się, niedobór magnezu charakteryzuje się żółknięciem między nerwami liści, natomiast brak fosforu hamuje wzrost i powoduje purpurowe przebarwienia na spodniej stronie liści. Co istotne, podobny efekt może dać za duża ilość nawozów. W przypadki pomidorów często zdarza się przenawożenie azotem.

Naturalny nawóz do pomidorów. Wspomoże owocowanie

W przypadku, gdy problemem jest przenawożenie pomidorów odżywkami z azotem należy wstrzymać się z kolejnymi dawkami nawozów. Przez 3/4 ni należy podlewać pomidory samą wodą. Po tym czasie można wprowadzić nawożenie odżywkami bogatymi w fosfor oraz potas. Do nawożenia pomidorów świetnie sprawdzi się odżywka ze skórek od bananów. Są one prawdziwym bogactwem dla pomidorów. Zawierają duże ilości fosforu, wapnia oraz potasu. Te 3 składniki potrzebne są roślinom do prawidłowego wzrostu i owocowania. Uczestniczą w procesach syntezy oraz poprawiają smak owoców. Wystarczy, że skóry od bananów zakopiesz w ziemie nieopodal sadzonek pomidorów. Uwolnią one wszystkie składniki odżywcze do gleby. Ze skórek od bananów możesz również przygotować odżywkę do podlewania roślin. Przygotuj około 500 g skórek po bananach. Jest to około 5 bananów. Włóż je do garnka i zalej 5 l ciepłej wody. Całość odstaw na co najmniej jedną dobę. Po tym czasie odżywka do roślin jest gotowa. Podlewaj nią pomidory raz w tygodniu. Rób to wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce będzie mniej intensywne.

Uprawa pomidorów na działce. O czym musisz pamiętać?

Wybierz słoneczne stanowisko z żyzną i przepuszczalną glebą

Przygotuj rozsady w odpowiednim terminie lub zakup gotowe sadzonki

Sadź rozsady w gruncie po ustąpieniu przymrozków zachowując odpowiednie odstępy

Regularnie podlewaj pomidory unikając moczenia liści

Nawoź rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego stosując nawozy wieloskładnikowe

Prowadź krzaki pomidorów usuwając boczne pędy (wilki) w przypadku odmian wysokich

Podpieraj wysokie odmiany pomidorów za pomocą tyczek lub sznurków

Regularnie sprawdzaj rośliny pod kątem chorób i szkodników i reaguj w razie potrzeby

Zbieraj dojrzałe owoce systematycznie co pobudza roślinę do dalszego owocowania

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Jak rozpoznać przenawożenie azotem? Charakterystyczne objawy

Nadmiar azotu, choć początkowo może dawać złudzenie zdrowej i silnej rośliny, jest jednym z najczęstszych błędów w uprawie pomidorów. Pierwszym i najbardziej widocznym sygnałem jest intensywny, nienaturalnie ciemnozielony kolor liści oraz nieproporcjonalnie grube, mięsiste łodygi. Roślina inwestuje całą energię w produkcję masy zielonej, co odbywa się kosztem kwitnienia i zawiązywania owoców. W efekcie, mimo okazałego wyglądu, krzak ma niewiele kwiatów, a te, które się pojawią, często opadają.

Kolejnym skutkiem jest znaczne osłabienie odporności pomidorów. Bujne, ale wiotkie pędy i cienkie blaszki liściowe stają się bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz ataki chorób grzybowych, takich jak szara pleśń. Rośliny przenawożone azotem gorzej znoszą także wiosenne przymrozki i są bardziej narażone na działalność szkodników. Jeśli nawet uda im się zawiązać owoce, będą one często miękkie, gorzej wybarwione i nieprzydatne do dłuższego przechowywania.

Nadmiar potasu, fosforu i zasolenie gleby – co powinno cię zaniepokoić?

Chociaż przenawożenie potasem i fosforem zdarza się rzadziej, również niesie negatywne konsekwencje. Zbyt duża dawka potasu może utrudniać roślinie pobieranie magnezu i wapnia. Objawia się to marmurkowymi, żółtymi przebarwieniami na liściach, a w skrajnych przypadkach prowadzi do deformacji owoców i wystąpienia objawów suchej zgnilizny wierzchołkowej. Nadmiar fosforu z kolei hamuje rozwój systemu korzeniowego, który staje się krótki i słabo rozgałęziony.

Poważnym problemem jest także zasolenie gleby, spowodowane nagromadzeniem nadmiaru soli mineralnych. Charakterystycznym objawem jest tzw. susza fizjologiczna – roślina więdnie w ciągu dnia, mimo że podłoże jest wilgotne. Dzieje się tak, ponieważ uszkodzone korzenie nie są w stanie pobierać wody. Innym sygnałem, widocznym na powierzchni ziemi, może być biały, krystaliczny nalot, będący skrystalizowanymi solami mineralnymi.

Flushing, czyli jak skutecznie wypłukać nadmiar nawozów z gleby

Gdy zdiagnozujesz objawy przenawożenia, pierwszym krokiem ratunkowym jest zabieg zwany flushingiem, czyli intensywne płukanie podłoża. Polega on na obfitym podlaniu rośliny czystą wodą o neutralnym pH, aby wypłukać nadmiar soli mineralnych ze strefy korzeniowej. W przypadku upraw w gruncie zaleca się użycie około 20 litrów wody na metr kwadratowy, powtarzając czynność nawet 2-3 razy w odstępach dobowych. Woda musi mieć możliwość swobodnego odpłynięcia, dlatego kluczowe jest, by nie doprowadzić do powstania zastoisk wodnych.

Po wykonaniu flushingu należy zapewnić roślinie czas na regenerację. Konieczne jest wstrzymanie jakiegokolwiek nawożenia na co najmniej dwa tygodnie. W tym okresie pomidory podlewamy wyłącznie wodą, obserwując, czy pojawiają się nowe, zdrowe przyrosty. Dopiero gdy stan rośliny wyraźnie się poprawi, można ostrożnie wrócić do zasilania, stosując dawki o połowę mniejsze niż zalecane przez producenta.