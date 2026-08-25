Białe skarpetki straciły kolor? Ten tani i prosty trik przywróci im śnieżną biel

KLJU
2026-08-25 14:01

Białe skarpetki szybko szarzeją i tracą swój pierwotny, śnieżnobiały wygląd po zaledwie kilku praniach. Zanim jednak zdecydujesz się wyrzucić poszarzałe pary, warto przetestować domową mieszankę, dzięki której odzyskają świeżość.

Dłonie osoby trzymającej brudną białą skarpetkę nad wodą z pianą. O triku na wybielanie prania przeczytasz w SE.
Autor: Getty Images Jak doprać bardzo brudne białe skarpetki?
  • Białe skarpetki z czasem szarzeją, ale nie oznacza to końca ich użyteczności.
  • Domowy roztwór to skuteczna metoda na przywrócenie bieli.
  • Wystarczy kilka prostych kroków, aby zaoszczędzić i odnowić garderobę.

Pralka nie zawsze daje radę

Jasne tkaniny błyskawicznie chłoną zanieczyszczenia, a w przypadku skarpet to szczególnie powszechne zjawisko spowodowane bezpośrednim kontaktem z podłożem. Zwykłe pranie w pralce często zawodzi, gdy plamy mocno wnikną w strukturę materiału. Zamiast natychmiast wyrzucać zużyte pary, warto zastosować przed praniem proces namaczania w specjalnym roztworze.

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Prosty sposób na poszarzałe skarpetki

Kluczem do sukcesu jest odpowiednia mieszanka składników. Do przygotowania roztworu potrzebne będą trzy litry ciepłej wody, dwie łyżki sody oczyszczonej oraz łyżka soli. W kolejnym kroku należy dolać 100 mililitrów wody utlenionej (3 proc.) i odrobinę ulubionego detergentu. W tak przygotowanej wodzie zanurzamy skarpetki na mniej więcej 60 minut. Dzięki temu zabiegowi uporczywe zabrudzenia zostaną skutecznie poluzowane przed właściwym praniem w pralce. Warto pamiętać o delikatnym przetarciu najbardziej zanieczyszczonych obszarów, zanim umieścimy skarpetki w bębnie maszyny piorącej.

Na to trzeba uważać podczas wybielania skarpet

Chociaż domowe metody bywają bardzo skuteczne, nie należy oczekiwać cudów w przypadku starych i mocno przebarwionych tkanin. Zawsze warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas korzystania z wody utlenionej. Przed rozpoczęciem całego procesu namaczania należy dokładnie zapoznać się z informacjami na metce, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

Odkryty na nowo sposób udowadnia, że zużyte i poszarzałe elementy garderoby nie muszą trafiać do kosza na śmieci. Tania i powszechnie dostępna mieszanka to doskonała alternatywa dla drogich detergentów sklepowych. Zanim więc spiszesz ulubione skarpetki na straty, zafunduj im odświeżającą kąpiel z sodą i wodą utlenioną.

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