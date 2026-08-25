Dlaczego skorupki pękają podczas gotowania jajek? Kluczowy błąd popełniamy na długo przed włączeniem palnika

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-08-25 11:13

Ugotowanie jajek wydaje się banalnym zadaniem. Zalewamy wodą, włączamy kuchenkę i czekamy. Często jednak zdarza się, że skorupka pęka, a białko ucieka do garnka. Wiele osób wini za to zbyt intensywne gotowanie, tymczasem główny powód pojawia się zazwyczaj na długo przed tym, nim woda zacznie wrzeć.

Połówki jajek ugotowanych na twardo w miseczce. O tym, jak unikać pękania skorupek, przeczytasz na SE.
Autor: Aomas/ Shutterstock Jajka na twardo po świętach: Jak przechowywać? Co zrobić z jajek na twardo?
  • Problemy z pękającymi skorupkami wynikają najczęściej z błędu popełnianego przed rozpoczęciem gotowania, a nie z samego wrzenia wody.
  • Do uszkodzeń dochodzi głównie na skutek nagłych i drastycznych zmian temperatury.
  • Troskliwe traktowanie jajek i powolne ich ogrzewanie znacząco zmniejsza szanse na popękaną skorupkę.
  • Wystarczy zmienić kilka przyzwyczajeń przed włączeniem kuchenki, by rzadziej oglądać białko wypływające z pęknięć.

Skorupki jaj są z natury delikatne i podatne na mikrouszkodzenia. Pęknięcia pojawiają się, gdy jajko zostaje nagle poddane ekstremalnej zmianie temperatury, na przykład po przeniesieniu prosto z lodówki do wrzątku. Nawet niewidoczne gołym okiem rysy mogą powiększyć się pod wpływem ciepła. Dlatego to, w jaki sposób przygotowujemy jajka do gotowania, odgrywa kluczową rolę w zachowaniu ich nienaruszonej struktury.

Dlaczego jajka pękają w trakcie gotowania? To powinieneś wiedzieć

Podstawowym błędem, z którym mierzą się domowi kucharze, jest wrzucanie lodowatych jajek prosto do buzującego wrzątku. Skutkuje to tym, że powierzchnia skorupki rozgrzewa się błyskawicznie, podczas gdy wnętrze pozostaje chłodne. Te różnice w tempie nagrzewania tworzą ogromne naprężenia, które z kolei prowadzą do pęknięć. Najprostszym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest wyjęcie jajek z chłodziarki na kilkanaście minut przed gotowaniem, by mogły odzyskać temperaturę pokojową. Oczywiście nie należy ich trzymać na blacie przez długie godziny.

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Gotowanie jajek - co robić, by skorupki nie pękały? Sprawdzone patenty

Innym godnym polecenia sposobem jest wkładanie jajek do chłodnej wody i dopiero potem włączenie palnika. Istotne jest też łagodne kładzenie ich na dnie garnka, zamiast agresywnego rzucania. Uszkodzonych wcześniej sztuk w ogóle nie warto poddawać obróbce termicznej, bo zawartość na pewno wycieknie. Zbyt intensywne wrzenie nie służy całości, ponieważ wzburzona woda sprawia, że skorupki uderzają o siebie i o ścianki garnka. Niestety, nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka pęknięcia, ponieważ niektóre egzemplarze są naturalnie bardziej kruche.

Jeżeli notorycznie walczysz z popękanymi skorupkami, zwróć uwagę na swoje nawyki przed rozpoczęciem podgrzewania. Zminimalizowanie szoku termicznego i ostrożność często w zupełności wystarczają. Kilka prostych modyfikacji w kuchennej rutynie sprawi, że jajka znacznie rzadziej będą się rozpadać, ułatwiając tym samym codzienne przygotowywanie posiłków. Należy jednak mieć na uwadze, że wiek jajka i metoda jego przechowywania wpływają na jakość, ale nie zabezpieczają przed ewentualnymi pęknięciami w stu procentach.

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