Jeszcze przed chłodem rozsyp to wokół hortensji. Za rok jej kwiaty będą różowe i ogromne. Azjatycki sposób na bezwysiłkową nawożenie hortensji i inne kwiaty

Jesienne nawożenie to klucz do zdrowia hortensji, przygotowujący je na zimę i gwarantujący obfite kwitnienie w przyszłym roku.

Fosfor i potas wzmocnią korzenie oraz odporność roślin na mróz i choroby, chroniąc je przed osłabieniem.

Odkryj prosty domowy trik, który nie tylko odżywi Twoje hortensje, ale też pozwoli Ci zmienić kolor ich kwiatów! Dowiedz się, co rozsypać, by wiosną zachwyciły różem.

Czym nawozić hortensje jesienią? Czas na wzmacnianie?

Hortensje powinno nawozić się trzy razy do roku. Pierwsze nawożenie odbywa się wiosną i ma celu przyspieszenie procesów rozwoju krzewu. Drugie odżywienie następuje latem i wzmacnia zawiązane kwiatostany oraz przedłuża kwitnienie. Ostatnie nawożenie w sezonie skupia się na odżywieniu rośliny oraz przygotowaniu jej do okresu spoczynku. O tej porze roku unika się nawozów z wysoką zawartością azotu, który może sztucznie osłabiać roślinę i przedłużać jej okres wegetacji. Jesienią hortensje nawozi się odżywkami bogatymi w fosfor oraz potas. Oba te składniki wzmacniają układ korzeniowy, poprawiają odporność rośliny, a także polepszają jej kondycję w walce ze szkodnikami, chorobami grzybowymi oraz warunkami pogodowymi. Fosfor jest kluczowy dla rozwoju silnego systemu korzeniowego, co jest fundamentem zdrowej rośliny, zwłaszcza przed nadejściem zimy. Potas natomiast odgrywa zasadniczą rolę w procesach odpornościowych.

Jednym z najlepszych sposobów na nawożenie hortensji jesienią jest stosowanie sypkich odżywek do rozsypywania wokół korzeni. Dostarczają one cenny witaminy i minerały do gleby, a roślina przez długi czas może je samodzielnie pobierać. Tego rodzaju nawożenie wspomaga także kopczykowanie i ściółkowanie. Tworzy niewielką warstwę ochronną wokół korzeni. Sypkie, granulowane nawozy możesz wymieszać z dodatkiem torfu, kory lub skoszonej trawy i rozłożyć wokół krzewów hortensji. Dzięki temu krzewy będą odżywione i docieplone przez całą jesień oraz zimę. Dodatkowo, warstwa ściółki zapobiega utracie wody, co jest bardzo ważne zimą, a także ogranicza rozrost chwastów.

Rozsyp to wokół hortensji, a na wiosnę zaczną kwitnąć na różowo

Ciekawym aspektem pielęgnacji hortensji jest fakt, że czasami można samodzielnie zmieniać kolor ich kwiatów. W kwaśnej glebie o pH poniżej 6 hortensje lepiej wchłaniają aluminium, co przekłada się na kwiaty w kolorze niebieskim. Gdy jednak podłoże jest bardziej zasadowe, o pH powyżej 7, to kwiaty zmieniają odcień na różowy. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że zastosowanie popiołu drzewnego lub wapna dolomitowego jesienią może sprawić, że w kolejnym roku hortensje zaczną kwitnąć na różowo.

Podsypanie hortensji popiołem drzewnym zmienia skład chemiczny gleby, a także odżywia i wzmacnia krzewy. Popił drzewny bogaty jest między innymi w potas, magnez oraz wapń, dzięki czemu doskonale odżywia hortensje właśnie jesienią. Zmienia kwasowość gleby na bardziej zasadową. W przypadku hortensji oznacza to zmianę kolorów kwiatów. W ogrodzie należy wykorzystywać jedynie czysty popiół drzewny, bez chemicznych dodatków, takich jak farby czy lakiery. Powinien być on stosowany z nadmiarem, ponieważ jego zbyt duża ilość może negatywnie wpłynąć na ogólne procesy rozwojowe hortensji. Nadmierne podniesienie pH gleby może zablokować wchłanianie innych ważnych mikroelementów, prowadząc do chlorozy i osłabienia rośliny. Zawsze wykonaj test pH gleby przed zastosowaniem środków zmieniających jej kwasowość.

Przygotuj dwie szklanki popiołu drzewnego i wymieszaj je z ziemią lub dodatkiem do ściółkowania. Tak przygotowaną mieszankę rozłóż wokół korzeni hortensji i gotowe.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie