Wlej pół szklanki do pralki, a usunie sierść z koca po jednym praniu. Zadziała antystatycznie na tkaninę i kłaczki same się od niej odkleją. Sposób na usunięcie sierści z koca

Masz problem z uporczywą sierścią na kocach po praniu? Posiadacze zwierząt doskonale znają ten frustrujący problem, który wymaga specjalnych rozwiązań.

Odkryj genialny trik: dodanie zaledwie pół szklanki do pralki skutecznie zmiękcza włókna, sprawiając, że sierść łatwo się odczepia.

Sprawdź ten prosty sposób, który nie tylko usunie sierść, ale także odświeży i zmiękczy Twój koc, czyniąc go idealnym do jesiennych wieczorów!

Wlej pół szklanki do pralki, a usunie sierść z koca po jednym praniu

Jesień zdecydowanie kojarzy nam się z wieczorami spędzonymi pod kocykiem z ciepłą herbatą i ulubioną książką lub serialem. Jednak jeśli mamy w domu pupila ten wieczorny relaks mogą nam zakłócać wszechobecne kłaczki. A chyba każdy posiadacz czworonoga potwierdzi, że podczas standardowego prania koca w pralce nie ma szans na to, aby skutecznie tę sierść usunąć. Tu zdecydowanie potrzeba sposobu, który upora się z kłaczkami przyklejonymi do koca. A jednym z nich jest ocet. Działa jako naturalny zmiękczacz. Zmiękczone włókna koca łatwiej "puszczają" sierść podczas wirowania i płukania w pralce. Sierść nie jest tak mocno "wczepiona" w materiał. Co więcej, dodanie octu do prania koca sprawi, że potem sierść mniej się do niego przyczepia. A jak go zastosować? Wystarczy, że wlejesz pół szklanki octu do przegrody na płyn zmiękczający w szufladzie pralki i nastawisz program taki jak zwykle.

Sposób na usunięcie sierści z koca podczas prania w pralce

Poza octem warto także umieścić w bębnie urządzenia dwie czyste gąbki do naczyń. Najlepiej sprawdzą się te o porowatej strukturze. Podczas obrotów bębna będą skutecznie wyłapywać sierść, dzięki czemu koc będzie wolny od wszelkich włosów. Niektórzy polecają też, aby wrzucić do pralki 3 wilgotne chusteczki. Ich struktura przyciąga sierść i kłaczki podczas prania. Tu jednak warto uważać i wybierać grube chusteczki, aby nie rozpadały się w wodzie.

Pranie koca w pralce z octem. Co daje?

Pranie koca z dodatkiem octu to nie tylko świetny sposób na usunięcie sierści z jego powierzchni, ale też odświeżenie go, usunięcie nieprzyjemnych zapachów, zmiękczenie włókien i pozbycie się ewentualnych pozostałości detergentu. Ocet biały (spirytusowy) jest naturalnym środkiem czyszczącym i dezodoryzującym. Warto dodatkowo wpuścić do octu 20 kropli ulubionego olejku eterycznego, dzięki czemu uzyskamy taki naturalny płyn do płukania.

Jak prać koc w pralce?

Na szczęście większość koców nadaje się do prania w pralce. Jeśli będziesz przestrzegać instrukcji producenta, zamieszczonej na metce z pewnością nie zniszczysz tkaniny i będzie czysta. Większość koców dostępnych na rynku jest wykonana z poliestru czy akrylu, a te bez problemu można prać w pralce. Najlepiej ustawić program do prania syntetyków o temperaturze 40 stopni Celsjusza. W tym przypadku również dużą rolę odgrywa detergent, którego użyjemy - zalecane jest użycie płynu do prania.

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