CarFree z Reprezentacją Polski. Nowa współpraca łączy motoryzację i piłkę nożną

Polska firma dołącza do świata wielkiej piłki

Informacja o rozpoczęciu współpracy z Reprezentacją Polski pojawia się na kolejnym etapie rozwoju CarFree. Firma zaczynała działalność na rynku wynajmu samochodów, a dziś jej usługi obejmują praktycznie cały kraj.

Partnerstwo ze światem piłki nożnej daje możliwość dotarcia do odbiorców z różnych regionów. Reprezentacja łączy kibiców z Warszawy, Krakowa czy Gdańska, ale też setek mniejszych miejscowości. Podobnie CarFree rozwija działalność tak, aby wynajem samochodu nie był usługą ograniczoną do kilku największych aglomeracji.

Jest też drugi wymiar tej współpracy. Mecze biało-czerwonych oznaczają tysiące osób ruszających w trasę. Kibice pokonują dziesiątki lub setki kilometrów, aby dotrzeć na stadion, a później wrócić do domu. Sam przejazd staje się więc częścią całego sportowego wyjazdu.

CarFree ma już ponad 3000 samochodów

Liczby pokazują skalę, jaką osiągnęła polska firma. Flota CarFree przekracza 3000 samochodów, a sieć obejmuje 27 oddziałów w całym kraju. Firma jest obecna w największych miastach oraz przy portach lotniczych.

Samochody można wynająć m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Łodzi czy Lublinie. Sieć obejmuje również lokalizacje przy lotniskach, co pozwala połączyć podróż samolotem z dalszą trasą samochodem.

Nie zawsze trzeba przy tym docierać do stacjonarnego punktu. CarFree umożliwia podstawienie oraz późniejszy odbiór auta pod wskazanym adresem na terenie Polski. W praktyce samochód może trafić np. pod hotel, biuro lub inne miejsce ustalone przy organizowaniu wynajmu.

Mecz wieczorem, a do domu kilkaset kilometrów

Kibic wybierający się na spotkanie reprezentacji musi pomyśleć nie tylko o bilecie. Jeśli mecz odbywa się daleko od miejsca zamieszkania, pojawia się pytanie o dojazd, a szczególnie o powrót po końcowym gwizdku.

Przy wieczornych spotkaniach możliwości transportu publicznego bywają ograniczone. Podróż samochodem pozwala samodzielnie zdecydować, kiedy ruszyć w drogę i gdzie zrobić przerwę. Przy kilku osobach łatwiej też zorganizować wspólny przejazd bez konieczności dopasowywania całej grupy do godzin odjazdu pociągu lub autobusu.

CarFree prowadzi obsługę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Przy wynajmie krótkoterminowym do 30 dni nie obowiązuje limit kilometrów. Ma to praktyczne znaczenie przy trasie obejmującej np. przejazd z jednego końca Polski na drugi i powrót po meczu.

Nie tylko największe miasta

Ogólnopolski charakter CarFree nie wynika wyłącznie z liczby oddziałów. Firma umożliwia korzystanie z samochodów również osobom, których podróż rozpoczyna się poza głównymi aglomeracjami. To istotne przy wydarzeniach sportowych, na które kibice przyjeżdżają z różnych części kraju.

Sama flota nie ogranicza się do jednego typu pojazdu. Obejmuje auta miejskie, większe crossovery i SUV-y oraz samochody z automatyczną skrzynią biegów. Innego auta może potrzebować jedna osoba przylatująca na mecz samolotem, a innego grupa znajomych planująca kilkusetkilometrową trasę z bagażami.

CarFree chce być bliżej kibiców

Nowa współpraca daje CarFree możliwość pokazania swojej marki odbiorcom, których łączą emocje związane z Reprezentacją Polski. Dla firmy posiadającej ponad 3000 samochodów i 27 oddziałów jest to kolejny etap zwiększania rozpoznawalności w skali kraju.

Związek z piłką nożną nie jest przy tym przypadkowy. Kibice regularnie przemieszczają się pomiędzy miastami, a droga na stadion i powrót do domu są częścią każdego dalszego wyjazdu na mecz. Współpraca z Reprezentacją Polski pozwala CarFree pojawić się właśnie w tym kontekście – podróży związanych ze sportowymi emocjami.