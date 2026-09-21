Chłodne wieczory już dają się we znaki. Zrób to w sypialni przed sezonem grzewczym

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-21 9:52

Kiedy temperatura za oknem spada, odruchowo szczelniej zamykamy okna i powoli szykujemy się do sezonu grzewczego. To idealny moment na przygotowanie sypialni do nadchodzących miesięcy. Uruchomienie kaloryferów drastycznie zmienia mikroklimat w domu, wpływając na wilgotność i jakość powietrza. Wystarczy kilka drobnych zabiegów, by jesienią i zimą sen był znacznie bardziej komfortowy.

Jasna sypialnia z łóżkiem i białą pościelą. O przygotowaniu wnętrza na sezon grzewczy przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Zanim na dobre uruchomisz kaloryfery, dostosuj sypialnię nie tylko do niższych temperatur, ale też do zmian w nawilżeniu powietrza.
  • Gruntowne wietrzenie, inspekcja zakamarków i czysta pościel to podstawowe kroki, by przygotować się na jesienne chłody.
  • Uwagę warto skupić na ramach okiennych, ścianach zewnętrznych i przestrzeniach za masywnymi meblami, gdzie ryzyko gromadzenia się wilgoci jest największe.
  • Zanim włączysz kaloryfery, upewnij się, że nie są zastawione, a w trakcie sezonu stale monitoruj temperaturę i poziom wilgotności.

Jeszcze zanim na dobre ruszy ogrzewanie, należy solidnie przewietrzyć sypialnię i wyrobić sobie nawyk robienia tego regularnie. Wraz z nadejściem jesieni wiele osób unika otwierania okien w obawie przed utratą ciepła, co jest poważnym błędem. Całkowity brak dopływu świeżego powietrza sprzyja problemom. Warto też bacznie obserwować, czy na szybach nie skrapla się woda, ponieważ świadczy to o zbyt wysokiej wilgotności w pokoju. Zgodnie z wytycznymi amerykańskiej agencji EPA, optymalna wilgotność względna w pomieszczeniach powinna oscylować w granicach 30–50 procent.

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Zajrzyj za łóżko i szafy przed zimą

Zanim nadejdą mrozy, warto w miarę możliwości odsunąć od ścian łóżko oraz większe szafy, by sprawdzić, czy nie gromadzi się tam wilgoć. Tego typu inspekcja jest szczególnie ważna w przypadku ścian zewnętrznych budynku oraz miejsc za masywnymi meblami, gdzie cyrkulacja powietrza jest ograniczona.

To także idealna pora na gruntowne odkurzenie podłogi pod łóżkiem, zmianę i wypranie pościeli oraz wywietrzenie poduszek i kołder. Choć to podstawowe obowiązki domowe, często są spychane na margines, gdy za oknem robi się coraz zimniej.

Grzejnik musi oddychać. Odsłoń go

Jeśli w sypialni znajduje się kaloryfer, trzeba upewnić się, że nie zasłania go gruba zasłona, szafka czy inny element wyposażenia. Przed pierwszym uruchomieniem warto też dokładnie zetrzeć z niego kurz. Nie oznacza to wcale konieczności mocnego nagrzewania pokoju. Ponieważ większość z nas sypia lepiej w nieco chłodniejszych warunkach, zamiast odkręcania grzejników na maksimum, lepiej postawić na odpowiednią temperaturę, częste wietrzenie i właściwą wilgotność.

Skraplająca się na szybach para wodna, zapach stęchlizny czy zauważalne plamy wilgoci to sygnały alarmowe, których nie wolno lekceważyć. Sprawna wentylacja i bieżąca kontrola poziomu wilgotności to absolutna podstawa, by ustrzec się przed groźnym dla zdrowia rozwojem pleśni w sypialni.

Apartamenty Orkana/APM Development
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