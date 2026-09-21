W tym mieście sprawdzą, co i gdzie wyrzucasz do śmieci. Każdy worek zostanie podpisany. Koniec z brakiem segregacji odpadów?

Narastające problemy z segregacją śmieci zmuszają polskie gminy do radykalnych kroków, aby zwiększyć odpowiedzialność mieszkańców.

Ostrołęka startuje z pilotażem: worki na śmieci w blokach będą kodowane i przypisywane do konkretnych mieszkań, eliminując anonimowość.

Dowiedz się, jak nowy system wpłynie na indywidualne rozliczanie odpadów i czy Twoje śmieci również będą wkrótce monitorowane!

Worki na śmieci będą podpisane? Gmina sprawdzi, co i gdzie wyrzucasz

W Polsce obowiązkowa segregacja śmieci została wprowadzona w 2013 roku. Od tego czasu każdy ma obowiązek segregacji odpadów i wyrzucania ich do odpowiednich kontenerów. W lipcu 2017 roku wprowadzono jednolity system oparty na pojemnikach w odpowiednich kolorach:

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Za brak segregacji odpadów grożą kary finansowe, nawet do 4-krotności standardowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo to, w wielu gminach nadal panuje problem nieodpowiedniej segregacji śmieci. Urzędnicy zastanawiają się, jak ten problem rozwiązać i jakie zmiany wprowadzić. Gmina Ostrołęka przygotowuje się do wprowadzenia pilotażowego programu, który pozwoli odpowiednio oznaczyć worki na śmieci. Jak podaje portal moja-ostroleka.pl prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podpisał zarządzenie dotyczące przygotowania pilotażowego wdrożenia „Systemu indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w przypadku budynków wielolokalowych”. Sam podpis nie oznacza, że program już został uruchomiony, ale daje do prawo do rozpoczęcie procedury.

Worek przypisany do mieszkańca i specjalne kody

Prezydent Niewiadomski wyjaśnił dokładnie, jak program na funkcjonować. Pilotaż ma objąć zabudowę wielorodzinną i sprawdzić, jak gospodarstwa domowe wywiązują się z obowiązku segregacji śmieci. Każdy worek ma mieć przypisany kod do danego gospodarstwa. Ma to umożliwić indywidualne rozliczanie na wywóz i zarządzanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że wyrzucanie śmieci przestanie być anonimowe. Dzisiaj w praktyce trudno jest ustalić, która osoba faktycznie nie wywiązuje się z obowiązku segregacji śmieci. Pilotażowy system w gminie Ostrołęka ma być tak skonstruowany, aby niemożliwe było odczytania danych osobowych na podstawie samego kodu. Nie wiadomo, kiedy program wejdzie życie, ani które budynki zostaną nim objęte.

Wprowadzenie indywidualnego rozliczania odpadów to krok, który wpisuje się w szerszą debatę na temat równowagi między prywatnością obywateli a efektywnością zarządzania zasobami miejskimi. Choć gmina zapewnia, że kody nie będą bezpośrednio powiązane z danymi osobowymi, samo śledzenie pochodzenia worków na śmieci budzi pytania o granice monitorowania. Podobne rozwiązania, często nazywane systemami "pay-as-you-throw" (płać tyle, ile wyrzucasz), są już stosowane w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie mają na celu nie tylko poprawę segregacji, ale i redukcję ilości wytwarzanych odpadów poprzez motywowanie mieszkańców do bardziej świadomej konsumpcji.

QUIZ o segregacji śmieci. Czy wiesz, gdzie to wyrzucić? Pytanie 1 z 10 Stłukłaś talerz. Teraz wyrzucisz go do pojemnika na: odpady zmieszane szkło odpady metalowe i z tworzyw sztucznych Następne pytanie