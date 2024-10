Gdzie wyrzucić opakowanie po maśle? Prawie każdy robi to źle. Do któego pojemnika powinno trafić opakowanie po maśle?

Mellieha. Atrakcje, które warto zobaczyć na Malcie. Wioska Popey'a i urokliwe plaże to dopiero początek listy miejsc do odwiedzenia

Jak segregować śmieci? Jaki system obowiązuje w Polsce?

Segregacja śmieci to prosta czynność, którą może robić każdy w trosce o dobro planety. Skuteczna segregacja zmniejsza ilość śmieci zalegających na wysypiskach i sprawia, że więcej tworzyw sztucznych trafia do ponownego obiegu. To niewielka zmiana w naszym codziennych życiu, która ma ogromny wpływ na środowisko i nasza planetę. Segregacja jest również wymaga prawnie. W Polsce za brak segregacji odpadów nakładane są kary, które mogą wynieść od dwukrotnej do czterokrotnej stawki za opady zbierane selektywnie. Dodatkowo, Straż Miejska może wystawić mandat w wysokości 500 zł.

Coraz więcej osób całkowicie segreguje swoje śmieci. System obowiązujący w Polsce nie jest trudny i opiera się na kolorach pojemników. Do kontenerów o rożnych kolorach trafiają rożne odpady.

Do których pojemników wyrzucać poszczególne odpady?

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić opakowanie po maśle? Prawie każdy robi to źle

Opakowanie po maśle często stanowi zagwozdkę. Do którego pojemnika powinno się je wyrzucić. Najprościej jest w przypadku, gdy masło znajdowało się w plastikowym opakowaniu. Wtedy powinno trafić ono do żółtego pojemnika na odpady sztuczne. Nieco trudniej jest w przypadku masła owiniętego w papier. Według przepisów tłusty papier nie nadaje się do ponownego wykorzystania i powinien być on wrzucany do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Bywa, że masło znajduje się w opakowaniu z papier woskowanego i z folią aluminiową.Ten rodzaj opakowania również nie nadaje się do recyklingu i należy go umieść w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.

