Rozsyp na dnie kosza na śmieci. Będzie usuwać brzydkie zapachy na bieżąco i zadziała jak odświeżacz. Domowy zapach do kosza na śmieci 

Domowy zapach do kosza na śmieci

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z kosza na śmieci to dosyć częsty problem. Najczęściej dotyczy on pojemników na odpady zmieszane lub organiczne. To w zasadzie naturalna rzecz, ponieważ resztki jedzenia podlegają procesom gnilnym. Dlatego tak ważne jest, aby często wyrzucać śmieci, a sam kosz regularnie czyścić i dezynfekować. Warto również zadbać o to, aby na bieżąco neutralizować brzydkie aromaty w pojemnikach z odpadami. Oczywiście w sklepach są dostępne specjalne zapachy do kosza na śmieci. Jednak zdecydowanie lepiej i taniej jest wykorzystać domowy sposób na smród z kosza, który jest przyjazny dla środowiska, a mianowicie trik z sodą oczyszczoną.

Rozsyp na dnie kosza na śmieci. Zadziała jak odświeżacz brzydkich zapachów

W sytuacji, gdy zapach z kosza jest dla ciebie wyjątkowo uciążliwy, to zastosuj pewien trik z sodą oczyszczoną. Wystarczy, że rozsypiesz cienką warstwę tego proszku na dnie kosza i dopiero wtedy założysz plastikowy worek. Soda oczyszczona będzie na bieżąco neutralizować nieprzyjemne zapachy wydobywające się z pojemnika. Można również zakropić na warstwę sody odrobinę olejku eterycznego, a za każdym razem, gdy otworzysz kosz, poczujesz świeży zapach.

Mycie kosza na śmieci. Jak go dobrze wyczyścić?

Oczywiście podstawowym krokiem w zwalczaniu brzydkiego zapachu w koszu na śmieci jest regularne i częste mycie pojemnika. Jak czyścić kosz, aby był higienicznie czysty i nie śmierdział? Z pewnością pomoże ci w tym ocet i cytryna. Najpierw dokładnie wymyj pojemnik wodą z płynem do naczyń, aby usunąć z niego powierzchowne plamy. Następnie wnętrze przetrzyj octem, który nie tylko doczyści trudne do usunięcia ślady brudu, a le również go zdezynfekuje. Jeśli chcesz pozbyć się brzydkiego zapachu z kosza to przetrzyj go jeszcze plasterkiem cytryny. Ocet i cytryna stwarzają niekorzystne środowisko dla patogenów bytujących na dnie kosza na odpadki, a dodatkowo zabijają nieprzyjemny zapach.

