Rozsyp na dnie kosza na śmieci. Będzie usuwać brzydkie zapachy na bieżąco i zadziała jak odświeżacz. Domowy zapach do kosza na śmieci 

Katarzyna Kustra
2026-05-20 13:13

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z naszego kosza na śmieci bywa niezwykle uciążliwy. Nic zatem dziwnego, że próbujemy wszystkiego, co pomoże zneutralizować tę brzydką woń. Zamiast jednak kupować gotowe zapachy do kosza na śmieci, wypróbuj sprawdzony sposób, który będzie bardziej ekologiczny i przede wszystkim tańszy. Rozsyp na dnie pojemnika ten proszek, a będzie usuwać zapachy na bieżąco.

Zapach do kosza na śmieci

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z kosza na śmieci to dosyć częsty problem. Najczęściej dotyczy on pojemników na odpady zmieszane lub organiczne. To w zasadzie naturalna rzecz, ponieważ resztki jedzenia podlegają procesom gnilnym. Dlatego tak ważne jest, aby często wyrzucać śmieci, a sam kosz regularnie czyścić i dezynfekować. Warto również zadbać o to, aby na bieżąco neutralizować brzydkie aromaty w pojemnikach z odpadami. Oczywiście w sklepach są dostępne specjalne zapachy do kosza na śmieci. Jednak zdecydowanie lepiej i taniej jest wykorzystać domowy sposób na smród z kosza, który jest przyjazny dla środowiska, a mianowicie trik z sodą oczyszczoną.

Rozsyp na dnie kosza na śmieci. Zadziała jak odświeżacz brzydkich zapachów

W sytuacji, gdy zapach z kosza jest dla ciebie wyjątkowo uciążliwy, to zastosuj pewien trik z sodą oczyszczoną. Wystarczy, że rozsypiesz cienką warstwę tego proszku na dnie kosza i dopiero wtedy założysz plastikowy worek. Soda oczyszczona będzie na bieżąco neutralizować nieprzyjemne zapachy wydobywające się z pojemnika. Można również zakropić na warstwę sody odrobinę olejku eterycznego, a za każdym razem, gdy otworzysz kosz, poczujesz świeży zapach.

Mycie kosza na śmieci. Jak go dobrze wyczyścić?

Oczywiście podstawowym krokiem w zwalczaniu brzydkiego zapachu w koszu na śmieci jest regularne i częste mycie pojemnika. Jak czyścić kosz, aby był higienicznie czysty i nie śmierdział? Z pewnością pomoże ci w tym ocet i cytryna. Najpierw dokładnie wymyj pojemnik wodą z płynem do naczyń, aby usunąć z niego powierzchowne plamy. Następnie wnętrze przetrzyj octem, który nie tylko doczyści trudne do usunięcia ślady brudu, a le również go zdezynfekuje. Jeśli chcesz pozbyć się brzydkiego zapachu z kosza to przetrzyj go jeszcze plasterkiem cytryny. Ocet i cytryna stwarzają niekorzystne środowisko dla patogenów bytujących na dnie kosza na odpadki, a dodatkowo zabijają nieprzyjemny zapach. 

Zasypani śmieciami. Problemy z odbiorem odpadów na Pradze-Południe
