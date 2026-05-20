Tyle zapłacisz za organizację wesela w 2026 roku. Koszty stale rosną

Maj symbolizuje otwarcie sezonu weselnego, jednak dla narzeczonych szykujących się do ślubu w 2026 roku to właśnie rosnące koszty stanowią główne wyzwanie.

Najnowsze badanie platformy Oferteo.pl udowadnia, że wyprawienie przyjęcia na stu gości pochłania ogromne sumy z domowego budżetu.

Przedstawiamy szczegółowe wyliczenia cen na 2026 rok. Sprawdź, z jakimi opłatami musisz się zmierzyć i oceń, czy twój portfel wytrzyma obecne stawki w branży ślubnej.

Zawarcie związku małżeńskiego i huczna zabawa to dla wielu zakochanych realizacja życiowych pragnień, ale jednocześnie potężny cios dla portfela. Skompletowanie idealnego zespołu podwykonawców – od obsługi sali, przez dostawców jedzenia, aż po specjalistów od zdjęć, wystroju i muzyki – generuje astronomiczne rachunki. Do tego dochodzą zakupy ubrań ślubnych, obrączek, przygotowanie zaproszeń i logistyka transportu, które składają się na finalny wizerunek uroczystości. Platforma Oferteo.pl stworzyła dokładny cennik pokazujący, z jakimi opłatami muszą liczyć się pary planujące imprezę weselną w bieżącym roku.

Koszty wesela w 2026 roku. Ile kosztuje talerzyk, fotograf i zespół?

Przygotowanie uroczystości pochłania lwią część początkowego kapitału nowożeńców. Ostateczny rachunek waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, zależnie od rozmachu imprezy i liczby zaproszonych. Z raportu Oferteo.pl wynika, że uśredniony koszt wesela na 100 osób oscyluje wokół 88 tysięcy złotych. Największą pozycję w kosztorysie zajmuje wynajem sali i catering. Przy stawkach za talerzyk rzędu 350-550 zł od osoby, rachunek wynosi od 35 000 do 55 000 zł. Eksperci zauważają wyraźną zmianę w oprawie muzycznej – aż 68,2 proc. narzeczonych szuka DJ-a, co kosztuje od 4 800 do 8 500 zł, a tylko 21,3 proc. par jest zainteresowanych zespołem na żywo. Kolejne oszczędności widać w rezygnacji z operatora kamery na rzecz profesjonalnego fotografa. Usługi fotograficzne to wydatek rzędu 4 000-8 000 zł. Ci, którzy chcą zatrudnić również filmowca, muszą doliczyć do rachunku od 5 000 do 9 000 zł. Wystrój i dekoracje sali pochłoną od 3 000 do 10 000 zł. Według danych serwisu, wynajęcie animatora dla dzieci kosztuje od 800 do 2 000 zł. Zapewnienie dodatkowych atrakcji, jak fotobudka czy ciężki dym, to kolejne 2 000-7 000 zł, a tradycyjny tort weselny wyceniany jest na 1 000-2 000 zł.

Przy racjonalnym zarządzaniu budżetem, impreza dla setki gości zamyka się w kwocie 60 000-100 000 zł. Wybór rozwiązań z półki premium oznacza jednak, że wydatki bez problemu przekroczą granicę 120 000 zł.

Choć podane sumy mogą przyprawiać o zawrót głowy, statystyki pokazują jedno – Polacy nie zamierzają zaciskać pasa. Zdecydowana większość jest gotowa dopłacić, aby najważniejszy dzień w ich życiu wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wymarzyli.

nosel_wesele

8