Dziecko używa niezrozumiałych słów? Sprawdź, jak mądrze reagować na młodzieżowy slang

Jak podaje strona Truman State University, młodzieżowy slang pomaga dorastającym dzieciom budować niezależność i odciąć się od dorosłych

Zwykłe zapytanie o znaczenie nowego słowa bez oceniania to najlepszy sposób na to, jak rozmawiać z nastolatkiem na co dzień

Z publikacji magazynu National Geographic wynika, że ciągłe poprawianie języka i krytyka budują niepotrzebny mur między dzieckiem a resztą rodziny

Sztuczne naśladowanie przez dorosłych tego, jak brzmią słowa nastolatków, najczęściej wywołuje u młodych ludzi ogromny wstyd przed rówieśnikami

Dlaczego nastolatek używa dziwnego slangu? Wyjaśniamy przyczyny

Przychodzi taki moment, że twoje dziecko wraca ze szkoły i zaczyna mówić w sposób, którego zupełnie nie rozumiesz. Zamiast zwykłych słów pojawiają się dziwne zwroty, a ty zastanawiasz się, skąd to wszystko się wzięło. To zupełnie normalny etap dorastania, który dotyka niemal każdego młodego człowieka.

Jak możemy przeczytać na stronie Truman State University, młodzi ludzie w ten sposób budują swoją niezależność i pokazują, że mają swoje własne zasady. Młodzieżowy slang pozwala im poczuć więź z rówieśnikami i jednocześnie odciąć się od świata dorosłych. Używanie dziwnych słów to dla nich po prostu sygnał, że sami chcą decydować o sobie.

Jak mądrze reagować na młodzieżowy slang? Sprawdzone sposoby

Kiedy usłyszysz z ust swojego dziecka niezrozumiałe słowo, najlepiej zachować spokój i po prostu zapytać o jego znaczenie bez oceniania. Według portalu HealthyChildren.org dorastające dzieci potrzebują w domu bezpiecznej przestrzeni, w której mogą swobodnie rozmawiać bez strachu przed prawieniem kazań. Dobrym pomysłem może być spokojne wysłuchanie dziecka, zamiast natychmiastowego pouczania go o poprawności językowej. Dzięki takiej postawie pokazujesz, że szczerze interesujesz się jego światem, a to buduje zaufanie na co dzień. Jeśli zaczniesz prawić morały, twoja pociecha szybko się zamknie i przestanie się z tobą dzielić swoimi sprawami.

Jakich błędów unikać podczas rozmowy z nastolatkiem? Podpowiadamy

Wielu rodziców głowi się, jak rozmawiać z nastolatkiem, tymczasem często w dobrych intencjach robimy rzeczy, które zniechęcają dorastające dzieci do dyskusji i tworzą niepotrzebny mur między nami:

ciągłe poprawianie wymowy i zwracanie uwagi na każde potoczne słowo

krytykowanie młodzieżowych powiedzonek zniechęcającym tonem

prawienie długich kazań, które brzmią wywyższająco

przesadne wczuwanie się w emocje dziecka, co zazwyczaj wygląda sztucznie

Warto pamiętać, że ciągła krytyka języka najczęściej zaczyna się właśnie w rodzinnym domu, jak wskazuje magazyn National Geographic. Zamiast wytykać każdy błąd, lepiej po prostu skupić się na tym, co dorastający człowiek faktycznie chce nam przekazać.

Dlaczego rodzic mówiący slangiem to zły pomysł? Wyjaśniamy

Czasami rodzicom wydaje się, że najlepszym sposobem na dogadanie się z dzieckiem jest używanie jego własnego języka. Zaczynają więc wtrącać do domowych rozmów modne słówka, wierząc, że dzięki temu zyskają miano fajnego dorosłego. Niestety w rzeczywistości przynosi to zupełnie odwrotny skutek i często kończy się po prostu wstydem przed znajomymi dziecka.

Z publikacji opisywanej przez serwis WebMD wynika jasno, że dorośli powinni stawiać przede wszystkim na autentyczność i po prostu być sobą. Młodzi ludzie mają wbudowany bardzo czuły wykrywacz fałszu i błyskawicznie wyczują, że udajesz kogoś, kim nie jesteś. Jeśli zaczniesz na siłę naśladować słowa nastolatków, stracisz szansę na prawdziwą i szczerą komunikację w waszym domu.

Źródła:

Social Communication | Teenagers and Young Adults (Truman State University)

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “How to Communicate With and Listen to Your Teen: 3 Key Tips”

National Geographic (Dude! Your kid’s slang isn’t as bad as you think.)

Talking With Teens -- Tips for Better Communication (reprint of a WebMD interview with adolescent-development experts Laurence Steinberg, PhD, and Carol Maxym, PhD)

