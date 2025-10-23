Wsyp kilka łyżek na dno kosza na śmieci, a usuniesz smród. Jak szybko i skutecznie pozbyć się brzydkich zapachów z kosza na śmiecie?

Kosz na śmieci pod zlewem to polska tradycja, ale segregacja odpadów może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów, zwłaszcza z pojemników na bio i odpady zmieszane.

Aby uniknąć smrodu, regularnie opróżniaj kosz, szczególnie z resztek jedzenia, oraz myj go co najmniej raz w miesiącu płynem do naczyń z cytryną.

Na dno kosza możesz wsypać sodę oczyszczoną lub wyłożyć karton, aby wchłonąć płyny i zneutralizować zapachy.

Odkryj więcej praktycznych wskazówek, które pomogą Ci utrzymać świeżość w kuchni i skutecznie pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z kosza!

Jak pozbyć się smrodu z kosza na śmieci?

Kosz na śmieci zlokalizowany w szafce pod zlewem to niemalże tradycja Polaków. Pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że nawet rozpoznasz Polaka na emigracji właśnie po tym jednym szczególe. Obecne przepisy wymagają dodatkowego segregowania śmieci. W tej sytuacji wiele osób zamontowało pod zlewem prawdziwą sekcję gospodarowania odpadami z oddzielnymi pojemnikami na śmieci zmieszane, bio, plastik oraz szkło i papier. Segregacja odpadów w warunkach domowych wymaga dobrej organizacji i regularnego usuwania odpadów. Problemem mogą być także nieprzyjemne zapachy. Segregowane pojemniki dłużej się zapełniają, co może skutkować, że będzie unosić się z nich nieprzyjemny zapach. Problem dotyczy przede wszystkim kosza na odpady bio i zmieszane.

Aby pozbyć się brzydkich zapachów z kosza na śmieci należy go regularnie opróżniać. Odpady nie mogą zalegać i psuć się. Szczególnie w okresie zimowym, gdy w pomieszczeniach panuje ciepło nagrzanych grzejników. Jeżeli do kosza na śmieci ląduje mięso, ryby i resztki jedzenia należy opróżnić go jeszcze tego samego dnia. Kosz na śmieci trzeba także regularnie czyścić. Samo opróżnianie to za mało. Przynajmniej raz w miesiącu umyj pojemnik na odpady pod bieżącą wodą. Aby usunąć brzydkie zapachy i odświeżyć wnętrza kosza umyj go płynem do naczyń z dodatkiem soku z cytryny. Doskonale wywabia on nieprzyjemne aromaty i delikatnie odkaża czyszczone powierzchnie.

Włóż to na dno kosza na śmieci, a przestanie śmierdzieć

Jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko pojawienia się brzydkich zapachów to możesz na dno kosza na śmieci wysypać sodę oczyszczoną lub wyłożyć karton. Soda oczyszczona świetnie maskuje brzydkie zapachy i działa odświeżająco, z kolei papier wchłonie ewentualne soki i płyny, które rozleją się w śmieciach. W ten sposób ograniczysz pojawianie się fetory w śmieciach. Pamiętaj jednak, że żaden sposób nie zastąpi regularnego wyrzucania śmieci. Bez tego żadne sposoby nie pomogą, a z kosza na śmiecie prędzej, czy później zacznie śmierdzieć.