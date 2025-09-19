Największy błąd podczas segregacji śmieci! Nawet tego nie wiesz, a przez to możesz zapłacić nawet 400 proc. więcej za wywóz

W Polsce obowiązuje prawny obowiązek segregacji śmieci, a za jego nieprzestrzeganie grożą kary finansowe.

Segregacja opiera się na pięciu kolorowych pojemnikach: niebieskim (papier), żółtym (plastik i metale), zielonym (szkło), brązowym (bio) i czarnym (zmieszane).

Istnieją specyficzne zasady dotyczące tego, co wrzucać do każdego pojemnika, np. odkręcanie zakrętek od butelek szklanych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest największy błąd popełniany przez Polaków podczas segregacji i jak go uniknąć?

Obowiązek segregacji śmieci w Polsce. Jak segregować odpady?

W Polsce już od kilku lat obowiązują przepisy związane z segregacją śmieci. Obejmują one zarówno mieszkańców bloków, domów jednorodzinnych, jak i firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy jest zobligowany do prawidłowego segregowania śmieci. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary w wysokości od 200 proc. do 400 proc. zwiększonych opłat za wywóz odpadów. Za brak segregacji śmieci możesz otrzymać także mandat do 500 zł.

Segregacja śmieci w Polsce opiera się na 5 kontenerach w różnych kolorach. To właśnie do nich należy wrzucać odpowiednie odpady.

Jak segregować śmieci?

Pojemnik niebieski - papier

Do tego pojemnika wrzucaj papier. Do niego powinny trafić książki, opakowania papierowe, gazety, a także tektura. Również niektóre paragony mogą trafiać do pojemnika na papier. Zwróć uwagę, aby wyrzucane produkty nie były powlekane folią.

Pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale

Tutaj powinny trafić plastiki oraz metale. Do tego pojemnika wyrzucaj butelki plastikowe, torebki foliowe oraz opakowania po żywności.

Pojemnik zielony - szkło

Do tego pojemnika trafiają wszystkie wyroby szklane. Pamiętaj jednak, by w przypadku butelek zawsze odkręcać plastikowe zakrętki. Również nie każde szkło nadaje się do segregacji. Żarówki, ceramika czy zastawała stołowa powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Pojemnik brązowy - odpady bio

Tutaj trafiają wszystkie biodegradowalne opady, czyli resztki jedzenia, rośliny oraz kwiaty. Nie wrzucaj tu kości oraz drewna

Pojemnik czarny - odpady zmieszane

Do czarnego pojemnika wyrzucaj wszystko to, czego nie można segregować. Według przepisów jednak nie jest to miejsce na tekstylia oraz odpady elektronicznie.

Według obowiązujących przepisów stare ubrania, ręczniki czy inne wyroby tekstylne powinny trafić do punktów PSZOK. Również elektrośmieci należy oddawać w wyznaczonych to tego miejscach. Przeterminowane leki możesz z kolei oddawać w aptekach.

To największy błąd, jaki popełniają Polacy podczas segregacji śmieci. Robi to prawie każdy

Segregacja śmieci na dobre zagościła w naszych domach. Większość osób bez problemu oddziela swoje odpady i wyrzuca do odpowiednich pojemników. Problem jest jednak w tym, w czym je wyrzucamy. Zdecydowana większość osób wyrzuca szkło, odpady bio czy papier w foliowych torebkach. W ten sposób wszelka segregacja staje się bezsensowna, a plastik trafia do wszystkich pojemników. Za takie zachowanie możesz narazić się na kary.