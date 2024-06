Gdzie do pojemnika na śmieci wrzucić rajstopy? Wiele osób notorycznie popełnia ten błąd i źle segreguje śmieci! Gdzie wrzucić stare rajstopy?

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Małżonkowie idą do łóżka, a potem muszą się z tego wyspowiadać. Wielu Polaków nie wie nawet, że to grzech. Grzechy w małżeństwie

Do jakiego kontener wyrzucić stare rajstopy? Prawie każdy robi to źle

Jednym z najważniejszych kroków ochrony środowiska, jaki każdy może wykonywać jest segregacja śmieci. Dzięki niech wiele tworzyw może zostać ponownie przetworzonych, a ilość śmieci zalegających na wysypiskach będzie mniejsza. W Polsce już od kilku lat obowiązuje system segregacji śmieci, do którego wszyscy muszą się dostosować. Polega on na wyrzucaniu odpadów do pojemników o konkretnych kolorach. W Polsce segregujemy śmieci:

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Czasami nie wiemy, do którego kontenera wyrzucić dany przedmiot. Wiele wątpliwości budzą rajstopy. Najczęściej są one produkowane z dwóch rodzajów surowców - naturalnych oraz syntetycznych. Te naturalne powstają z bawełny, a rzadziej z wełny. Rajstopy syntetyczne to najczęściej poliamid, akryl oraz spandex. Wydawałoby się, że tego rodzaju materiały świetnie sprawdzą się w recyklingu, jednak stare rajstopy należy wyrzuć do pojemnika na odpady zmieszane. Rajstop nie powinno się również wyrzucać do kontenerów na ubrania. Są one traktowane jako element bielizny osobistej i nie są ponownie wykorzystywane.