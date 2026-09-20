PILNE. Strzelanina pod Olkuszem! 52-latek zatrzymany podczas obławy

Strzelanina w Bukownie. Policja zatrzymała podejrzanego 52-latka

Strzelanina pod Olkuszem! Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 20 września po godz. 17 w Bukownie w powiecie olkuskim. Według informacji przekazanych przez policję ktoś oddał strzały, w wyniku których rannych zostało dwóch mężczyzn.

Na miejsce skierowano policjantów i ratowników. Jak podawała Interia, jeden z poszkodowanych został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według przekazanych informacji nie było ofiar śmiertelnych.

Po strzelaninie rozpoczęła się obława. Olkuska policja apelowała do mieszkańców, aby pozostali w domach i nie wychodzili na zewnątrz do czasu zakończenia działań.

"Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn"

Wieczorem pojawiła się nowa informacja. Podejrzewany o strzelaninę mężczyzna został zatrzymany.

„Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, do którego doszło dzisiaj wieczorem na terenie gminy Bukowno” – przekazała olkuska policja.

Na razie służby nie podały, w jakich okolicznościach zatrzymano 52-latka. Nie wiadomo również, co było powodem strzelaniny ani jaka była relacja między zatrzymanym a rannymi mężczyznami. Policja będzie teraz wyjaśniać dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.