Miał odpowiadać za groźby wobec byłej partnerki. Prokuratura kończyła akt oskarżenia, gdy doszło do strzelaniny

Prokuratura kończyła akt oskarżenia za wcześniejsze groźby wobec 45-latki.

47-latek postrzelił byłą partnerkę z broni czarnoprochowej, a później strzelił do siebie.

Kobieta przeżyła. Mężczyzna zmarł mimo reanimacji.

Dwa miesiące temu zamordował córkę i zięcia, ktoś pali znicze na miejscu gdzie się zastrzelił

Najpierw groźby, później strzały

Tragedia rozegrała się w piątek, 18 września, w Sieprawiu pod Myślenicami. Około godziny 18 policja otrzymała zgłoszenie od 45-letniej kobiety, która alarmowała, że pod jej domem pojawił się były partner. Mężczyzna miał wszcząć awanturę i jej grozić. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Jak przekazał Onetowi podkom. Dawid Wietrzyk, dzielnicowy dotarł bardzo szybko, ale już po oddaniu strzałów. Według ustaleń śledczych 47-latek oddał w kierunku byłej partnerki co najmniej jeden strzał. Użył broni czarnoprochowej. Po chwili strzelił również w swoją stronę.

Miał już sprawę na głowie. Akt oskarżenia był niemal gotowy

To jeden z najważniejszych nowych wątków tej sprawy. Jak ustalił Onet, na początku 2026 roku do Prokuratury Rejonowej w Myślenicach wpłynęło zawiadomienie dotyczące gróźb kierowanych przez 47-latka wobec byłej partnerki. Prokuratura wszczęła postępowanie. Jak przekazał portalowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, materiały były już praktycznie kompletne.

- Było prowadzone postępowanie przygotowawcze. Materiały były praktycznie skompletowane. Zgromadzono dowody pozwalające na skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko temu człowiekowi. Sprawa była dosłownie na ukończeniu - powiedział rzecznik. Do sądu jednak nie zdążył trafić akt oskarżenia. Zanim do tego doszło, mężczyzna ponownie pojawił się pod domem byłej partnerki.

Para już nie mieszkała razem

47-latek pochodził z województwa podkarpackiego. Z 45-latką był wcześniej w związku, ale od pewnego czasu już razem nie mieszkali. Kobieta wymeldowała go z mieszkania w Sieprawiu. Prokuratura podkreśla, że wcześniejsze zawiadomienie dotyczyło jednego incydentu z groźbami. Na ten moment nie ma informacji o kolejnych podobnych zgłoszeniach. Według informacji przekazanych przez prokuraturę w tej relacji nie została wdrożona procedura Niebieskiej Karty.

Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 47-latek zmarł mimo reanimacji

45-latka została ranna w okolicach żuchwy oraz nogi. Była przytomna. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie nie było potrzeby przewożenia jej do szpitala drogą lotniczą. Kobieta trafiła do szpitala i przeszła niezbędny zabieg. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, jej stan jest stabilny, a bezpośrednie zagrożenie życia minęło.

Mężczyzna jeszcze żył, gdy na miejsce dotarli policjanci. Najpierw reanimowali go świadkowie, później działania przejęli funkcjonariusze. Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 47-latka. Jak przekazał Radiu ESKA Bartosz Izdebski z małopolskiej policji, mężczyzna najpierw miał strzelić do byłej partnerki, a następnie oddać strzał w swoim kierunku. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Teren został zabezpieczony, a śledczy zbierają teraz dowody, które mają pozwolić dokładnie odtworzyć przebieg tragedii oraz ustalić, jak mężczyzna wszedł w posiadanie broni czarnoprochowej.

Źródło: Radio ESKA, Onet

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