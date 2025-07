Wziął małą Polę na ręce i uciekł przed mordercą. Na jego oczach Tadeusz Duda zastrzelił mu brata

Pan Dariusz (22 l.) jest naocznym świadkiem rodzinnego dramatu w Starej Wsi. To na jego oczach Tadeusz W. († 57 l.) zastrzelił jego brata Zbyszka i strzelił do bratowej, 26–letniej Justyny. To on ostatni widział Justynę żywą. Podała mu na ręce swoją małą córeczkę, potem osunęła się na ziemię i skonała. Pan Dariusz uciekł przed zabójcą z dzieckiem na ręku. Reporterce Super Expressu opowiedział jak wyglądały te dramatyczne chwile.