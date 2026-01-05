Zwróciła mu uwagę, więc strzelił jej w głowę. 44-letnia kobieta trafiła do szpitala

2026-01-05 13:42

Wszystko zaczęło się od uwagi, którą jedna z uczestniczek skierowała do 31-letniego mężczyzny. Ten, będąc pod wpływem alkoholu, wpadł w furię. Jego reakcja była niewyobrażalna – chwycił za wiatrówkę i strzelił 44-latce prosto w głowę. Kiedy w jej obronie stanął inny mężczyzna, jego również spotkał ten sam los. Ranna kobieta z utkwionym w głowie śrutem trafiła do szpitala.

Groza w Toruniu. 27-latek strzelił do niego z wiatrówki / Zdjęcie poglądowe
  • W Luszowicach (pow. chrzanowski) podczas imprezy sylwestrowej 31-letni mężczyzna postrzelił z wiatrówki dwie osoby: 44-letnią kobietę i 53-letniego mężczyznę.
  • Do zdarzenia doszło, gdy kobieta zwróciła mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Została postrzelona w głowę i trafiła do szpitala, a mężczyzna, który stanął w jej obronie, odniósł ranę policzka.
  • Sprawca został zatrzymany, miał 3 promile alkoholu w organizmie. Usłyszał zarzuty i grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Horror w Luszowicach. Zwróciła mu uwagę, więc chwycił za wiatrówkę i strzelił

Szampańska zabawa, życzenia i nadzieje na nowy, lepszy rok – tak powinien wyglądać każdy Sylwester. Niestety, dla uczestników imprezy w Luszowicach w powiecie chrzanowskim sylwestrowa noc zamieniła się w prawdziwy horror. Jak informują chrzanowscy policjanci, nad ranem 1 stycznia zostali wezwani do jednego z domów, gdzie miała miejsce strzelanina w Luszowicach. Dwie osoby zostały postrzelone z wiatrówki, a sprawcą okazał się jeden z gości.

Z ustaleń policji wynika, że do eskalacji agresji doszło po tym, jak 44-letnia kobieta zwróciła uwagę 31-latkowi na jego niewłaściwe zachowanie. To wystarczyło, aby mężczyzna wpadł w szał. Zaczął krzyczeć na kobietę, a po chwili sięgnął po wiatrówkę i bez wahania oddał strzał w jej kierunku. Dramatyczne sceny rozegrały się na oczach innych uczestników imprezy. W obronie zaatakowanej kobiety natychmiast stanął 53-letni mężczyzna. Agresor nie miał jednak zamiaru się uspokoić i strzelił również do niego.

Skutki tej furiackiej napaści okazały się bardzo poważne. Jak podaje małopolska policja, kobieta została zraniona w głowę, a w jej ciele utkwił śrut z wiatrówki. Konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Zespół ratownictwa medycznego zabrał ranną do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Z kolei 53-latek, który stanął w jej obronie, doznał powierzchownej rany policzka. Udzielono mu pomocy na miejscu i nie wymagał hospitalizacji.

Pijany 31-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia za strzały z wiatrówki

Interweniujący na miejscu policjanci natychmiast zatrzymali agresywnego 31-latka. Badanie alkomatem nie pozostawiło żadnych wątpliwości co do jego stanu. Mężczyzna miał w organizmie aż 3 promile alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również wiatrówkę, z której padły strzały. Mieszkaniec powiatu chrzanowskiego usłyszał już zarzuty.

Jak informuje policja, odpowie za narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za spowodowanie średniego uszczerbku na jej zdrowiu. W przypadku postrzelonego mężczyzny zarzut dotyczy spowodowania lekkiego uszczerbku. Prokurator zastosował wobec 31-latka środki zapobiegawcze. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 10 metrów. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

