Ostatnie koszenie trawnika przed zimą. Ten zabieg gwarantuje bujną trawę na wiosnę

Jesienne porządki w ogrodzie to klucz do sukcesu, a ostateczne skrócenie trawy decyduje o jej wyglądzie w kolejnym sezonie.

Nieodpowiednia wysokość cięcia może zniszczyć trawnik, dlatego warto poznać właściwe parametry przed nastaniem mrozów.

Data ostatniego koszenia nie jest zapisana w kamieniu. Podpowiadamy, jak rozpoznać idealny moment na ten zabieg ogrodniczy.

Odpowiednia długość źdźbeł to podstawa sukcesu

Regularne skracanie trawy to obowiązek każdego właściciela ogrodu od pierwszych dni wiosny aż do późnej jesieni. Przygotowując murawę do zimowego snu, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której trawa zostanie ścięta przy samej ziemi. Optymalna długość to około 3 centymetry wysokości. Ten parametr jest kluczowy, by roślina mogła przetrwać najchłodniejsze miesiące bez szwanku. Zbyt drastyczne cięcie mocno nadweręża kondycję trawnika, ale z drugiej strony zbyt długa trawa przed zimą to także błąd. Po zakończonej pracy koniecznie trzeba usunąć z powierzchni całą skoszoną masę. Zalegające resztki blokują dopływ powietrza. Ważnym jesiennym zadaniem jest również grabienie opadłych liści, ponieważ pozostawione na trawie sprzyjają pojawianiu się mchu.

Kiedy zaplanować ostatnie w sezonie koszenie trawy?

W kalendarzu ogrodnika nie znajdziemy sztywnej daty na tę czynność. Wszystko zależy od aktualnych warunków atmosferycznych i tempa, w jakim rozwija się roślina. Zazwyczaj najlepszy moment przypada na koniec października lub początek listopada, gdy trawa ewidentnie zwalnia swój wzrost. Kluczem jest jednak baczna obserwacja ogrodu, a nie trzymanie się wyznaczonych dni. W przypadku wyjątkowo ciepłej jesieni wegetacja może trwać dłużej. Natomiast gdy nadejdą pierwsze przymrozki, koszenie mija się z celem. Do pracy warto wybrać pogodny, bezdeszczowy dzień. Mokra trawa jest znacznie bardziej podatna na uszkodzenia, a dodatkowo może zapychać kosiarkę.

Nie zapomnij o nawożeniu i napowietrzaniu murawy

Samo skrócenie źdźbeł nie załatwia sprawy. Przed nadejściem zimy kluczowe jest również właściwe zasilenie gleby odpowiednimi preparatami. Nawozy stosowane jesienią muszą mieć ograniczoną ilość azotu, a zwiększoną dawkę potasu i fosforu. Takie proporcje pomagają trawie przygotować się na mrozy. Warto rozważyć również wertykulację oraz aerację. Pierwszy zabieg skutecznie pozbywa się obumarłych resztek, z kolei drugi znacząco usprawnia cyrkulację powietrza w ziemi. Tak przygotowane podłoże znacznie lepiej wchłania wodę i niezbędne minerały.

Aby w następnym sezonie cieszyć się zjawiskowym dywanem z trawy, nie można odkładać tych prac w nieskończoność. Choć standardowo ostatnie cięcie przypada na przełom października i listopada, to warunki pogodowe i kondycja samej trawy powinny być głównym wskaźnikiem do działania.

Jaką kupić kosiarkę, aby koszenie trawnika było łatwe?

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