Prosty sposób na pleśń i brzydki zapach z pralki. Pół szklanki rozwiązuje problem

Częste korzystanie z urządzenia sprzyja gromadzeniu się wilgoci i resztek detergentów, co skutkuje powstawaniem groźnej dla zdrowia pleśni i brzydkiego zapachu.

Wyeliminowanie tego kłopotu nie wymaga specjalistycznej chemii, ponieważ sprawdzone rozwiązania ukryte są w każdym domu.

Tani i szybki zabieg pielęgnacyjny pozwoli przywrócić bębnowi naturalną świeżość, gwarantując idealnie pachnące ubrania.

Przyczyny powstawania pleśni w pralce

Ciągły kontakt urządzenia z wodą sprawia, że jego wnętrze stanowi doskonałe środowisko do namnażania się grzybów. Kłopotliwa sytuacja zazwyczaj rozpoczyna się od specyficznego, stęchłego aromatu z bębna, po czym na gumowej uszczelce oraz w dozowniku na proszek pojawia się ciemny osad. Złe nawyki użytkowników, takie jak zamykanie drzwiczek zaraz po wyciągnięciu ubrań, dodatkowo potęgują ten proces poprzez zatrzymywanie wody wewnątrz. Regularne uruchamianie programów z niską temperaturą także przyspiesza rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Zamiast kupować profesjonalne i drogie preparaty, z powodzeniem można użyć podstawowych artykułów spożywczych z domowej spiżarni.

Soda oczyszczona i ocet do czyszczenia pralki

Aby skutecznie odświeżyć sprzęt, należy zaaplikować połowę szklanki sody oczyszczonej bezpośrednio do komory przeznaczonej na proszek. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie przegrody na płyn zmiękczający połową szklanki zwykłego octu, co błyskawicznie zneutralizuje niepożądane aromaty i rozpuści nagromadzony kamień. Tę procedurę bezwzględnie przeprowadzamy przy pustym bębnie, bez jakiejkolwiek odzieży w środku. Następnie wystarczy ustawić cykl z najwyższą możliwą temperaturą, która jest akceptowana w instrukcji obsługi danego modelu. Kiedy praca maszyny dobiegnie końca, trzeba ręcznie zetrzeć resztki zanieczyszczeń z kołnierza i szuflady, ponieważ standardowe płukanie rzadko radzi sobie z nimi w stu procentach.

Otwieranie drzwiczek pralki po zakończeniu prania

Aby zapobiec powstawaniu pleśni warto pamiętać o tym, aby po skończeniu prania jej nie zamykać. Najlepiej pozostawić drzwiczki oraz pojemnik na detergenty delikatnie uchylone, umożliwiając całkowite odparowanie resztek wody. Taka profilaktyka przynosi najlepsze rezultaty przy systematycznym powtarzaniu, zwłaszcza w domach, gdzie pranie wykonuje się bardzo często. Jeśli jednak grzyb opanował znaczne fragmenty pralki, domowe mikstury mogą zawieść i konieczne będzie mechaniczne wyszorowanie zakamarków zgodnie z zaleceniami producenta.

Dbanie o sprzęt AGD opiera się przede wszystkim na wyrobieniu odpowiednich nawyków po każdym cyklu. Należy natychmiast wyciągać mokrą odzież z bębna i dokładnie wycierać uszczelkę do sucha, zapewniając optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz maszyny. Trzymanie się tych rygorystycznych zasad uchroni nas przed sytuacją, gdy czyste ubrania przejmują nieprzyjemną woń stęchlizny z zanieczyszczenia z bębna.

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