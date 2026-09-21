Nigdy nie zostawiaj tam mokrej gąbki. Sprzyja to namnażaniu mikroorganizmów

Zmywak kuchenny na co dzień ma styczność z płynem do naczyń, bieżącą wodą i resztkami pokarmów. Dlatego tak istotne jest dbanie o jego odpowiednie przechowywanie, a nie tylko o to, by był czysty.

Kiedy odkładamy zmywak w wilgotnym miejscu, przez długi czas pozostaje mokry. W takich warunkach z łatwością rozwijają się bakterie i grzyby.

Po każdym zmywaniu należy dokładnie opłukać gąbkę pod bieżącą wodą, pozbyć się nadmiaru wody i umieścić ją w przewiewnym miejscu, gdzie będzie mogła szybko wyschnąć.

Zmywak nie jest przedmiotem wiecznym. Z chwilą, gdy jego struktura zaczyna się kruszyć, wydziela nieprzyjemny zapach lub jest bez przerwy mokry, trzeba go bezzwłocznie zastąpić nowym egzemplarzem.

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Gąbka ma bezpośrednią styczność z wodą, preparatami czyszczącymi, drobinkami żywności oraz powierzchniami, które przecieramy podczas sprzątania. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że z czasem kumulują się w niej różnorakie nieczystości. Kłopotliwa okazuje się zwłaszcza kwestia tego, gdzie odkładamy zmywak po wykonaniu porządków.

Jeżeli po sprzątaniu pozostawimy gąbkę nasiąkniętą wodą i nie zapewnimy jej warunków do szybkiego wysuszenia, w jej strukturach przez długi czas będzie panowała duża wilgotność. To właśnie woda stanowi główny czynnik sprzyjający rozmnażaniu się drobnoustrojów. Stąd też nie tylko częstotliwość wymiany gąbki ma znaczenie, ale przede wszystkim miejsce, na które odkładamy ją po wykonanej pracy.

Gdzie nie odkładać mokrej gąbki do naczyń?

Zdecydowanie najgorszym pomysłem jest porzucenie zmywaka na dnie zlewu lub na ociekaczu, ponieważ tam jest stale narażony na działanie wody. Równie nietrafionym wyborem jest zamykanie mokrej gąbki w szczelnych kasetkach czy słoikach, gdzie brakuje przewiewu.

Zaleca się, aby po zakończonym zmywaniu bardzo starannie wypłukać gąbkę, aby usunąć z niej resztki płynu i cząstki jedzenia. Następnie trzeba ją porządnie wykręcić, aby usunąć wodę i umieścić w odpowiednio wentylowanym punkcie, gdzie szybko odparuje. Świetnie sprawdzają się specjalne stojaki lub półeczki, które pozwalają na swobodny przepływ powietrza z każdej strony oraz skutecznie odprowadzają resztki wody.

Kiedy wyrzucić zużytą gąbkę do naczyń?

Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wyrzuceniem gąbki do momentu, w którym zacznie ona odstręczać swym aromatem lub wizualnie przestanie przypominać zmywak. Kiedy dostrzegasz, że jest mocno sfatygowana, zaczyna się strzępić lub jest bez przerwy nasączona wodą, po prostu zastąp ją świeżą sztuką. Nawet systematyczne mycie i dbanie o prawidłowe suszenie nie przedłużą jej przydatności w nieskończoność.

Musisz również brać pod uwagę to, że zalegająca woda i mokre sprzęty stanowią doskonałe podłoże do rozwoju bakterii. Wobec tego w kuchni najistotniejsze jest redukowanie wilgoci i bieżące dbanie o czystość. Jest to absolutnie nieskomplikowane zadanie, do wykonania którego nie potrzeba stosowania jakichkolwiek profesjonalnych środków czyszczących.

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