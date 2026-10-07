Japoński ogrodnik zdradził, że bez tego zabiegu możesz zapomnieć o kwiatach na hortensji. Bez tego będą sterczeć smętne badyla. Azjatycka metoda na hortensje

Hortensje ogrodowe i dębolistne są niezwykle wrażliwe na mróz i bez odpowiedniej ochrony zimowej nie przetrwają ani nie zakwitną.

Skuteczne zabezpieczenie wymaga okrycia pędów agrowłókniną oraz usypania 30-40 cm kopca z torfu lub kory wokół korzeni.

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Czy hortensje trzeba okrywać na zimę?

Nie wszystkie odmiany hortensji wymagają okrywania i kopczykowania zimą. Hortensja pnące oraz hortensje bukietowe są odporne na trudne warunki atmosferyczne i dobrze znoszą ujemne temperatury. Tych gatunków nie musisz specjalnie okrywać i przygotowywać do zimy. Inaczej jest w przypadku odmian hortensji ogrodowej oraz dębolistnej. Te odmiany z kolei są bardzo wrażliwe na zmianę temperatur oraz źle znoszą polską zimę. Wymagają one specjalnego okrycia pędów oraz wzmocnienia ochrony wokół korzeni. Bez tego te odmiany hortensji szybko przemarzną i zaczną marnieć. W najgorszym wypadku przemarznie cały krzew i wiosną nie zakwitnie. Zdarza się, że przemarzają tylko pojedyncze pędy, które należy przed sezonem wegetacyjnym usunąć.

Idealny moment na okrywanie hortensji to czas, gdy temperatura stabilizuje się poniżej zera, ale jeszcze przed nadejściem silnych mrozów, zazwyczaj pod koniec listopada lub na początku grudnia. Zbyt wczesne okrycie, gdy jest jeszcze ciepło, może doprowadzić do zaparzenia się rośliny i rozwoju chorób grzybowych. Podobnie, wiosną nie spiesz się z całkowitym odkrywaniem, zrób to stopniowo, gdy minie ryzyko ostatnich przymrozków, często dopiero w połowie kwietnia. Zbyt szybkie odsłonięcie może narazić pędy na szok termiczny.

Czym okrywać hortensje?

Hortensje ogrodowe i dębolistne należy okrywać w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to zabezpieczanie pędów oraz łodyg. Zimą narażone są one nie tylko na ujemne temperatury, ale także na wiatr oraz opady śniegu. Hortensje należy dokładnie okryć agrowłókniną. To specjalistyczny materiał ogrodowy idealny do okrywania roślin. Agrowłóknina chroni krzewy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem i śniegiem. Z drugiej jednak strony, agrowłóknina nie blokuje dostępu światła słonecznego oraz wody. Okrywanie hortensji zacznij od szczelnego owinięcia agrowłókniny wokół krzewu oraz przykrycia materiałem wierzchołka. Sznurkiem zawiąż wokół korzeni. Zrób to dokładnie, aby okrycie się nie rozwiązało, ale nie zbyt mocno, aby nie zniszczyć pędów krzewu.

Pamiętaj, aby podczas okrywania hortensji unikać folii plastikowej. Materiał ten nie przepuszcza powietrza, co może prowadzić do kondensacji wilgoci i zaparzenia rośliny, a w konsekwencji do rozwoju pleśni i grzybów. Agrowłóknina jest preferowana właśnie ze względu na swoją oddychalność, która pozwala na cyrkulację powietrza, jednocześnie chroniąc przed mrozem i wiatrem. Upewnij się również, że okrycie nie jest zbyt ciasne, aby nie uszkodzić delikatnych pędów.

Jak zabezpieczyć korzenie hortensji przed zimą?

Okrywanie pędów hortensji to nie jedyny zabieg, jakie powinniśmy wykonać przed zimą. Równie ważne jest kopczykowanie, czyli ochrona przed zimnem korzeni. Kopczykowanie hortensji należy rozpocząć od usypaniu wokół korzeniu warstwy izolacyjnej. Może to być torf, kora, a nawet pozbierane szyszki. Usypany kopczyk powinien mieć około 30-40 cm wysokości. Na wierzchnią warstwę możesz położyć liście lub suche gałązki. Wiele osób zapomina, że przygotowane na zimę kopczyki wiosną należy usunąć. Możesz to zrobić na przełomie marca i kwietnia, gdy nie ma już nocnych przymrozków. Wiosną wokół korzeni hortensji możesz rozsypać kompost, który szybko odżywi glebę dostarczy roślinie potrzebnych witamin oraz minerałów.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

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