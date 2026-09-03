Utnij w tym miejscu, a uzyskasz sadzonki hortensji na kolejny sezon. W 2027 roku Twój ogród utonie w kwiatach. Rozmnażanie hortensji jesienią

Odkryj sekret bujnego ogrodu! Jesień to idealny moment na bezpłatne rozmnożenie hortensji i zapewnienie sobie spektakularnego kwitnienia w przyszłym sezonie.

Poznaj prostą metodę pozyskiwania sadzonek: wystarczy odpowiednio uciąć pędy, by szybko uzyskać nowe krzewy.

Dowiedz się, jak zapewnić im optymalne warunki zimowania i kiedy bezpiecznie przesadzić, aby Twój ogród w 2027 roku utonął w morzu pięknych kwiatów!

Rozmnażanie hortensji jesienią. Co zrobić, aby pozyskać sadzonki z krzewów?

Nie każdy wie, że jesień to najlepszy okres w ciągu roku na pozyskanie sadzonek hortensji. W końcu chyba każdy posiadacz kwiecistego ogrodu pragnie, aby tych pięknych kwiatów mieć w kolejnym sezonie pod dostatkiem. Takie rozmnażanie hortensji jesienią jest bardzo dobrym pomysłem, szczególnie dla metod takich jak sadzonki zdrewniałe lub odkłady. W tym okresie rośliny wchodzą w stan spoczynku, co sprzyja ukorzenianiu bez nadmiernego stresu. Sadzonki hortensji można uzyskać całkowicie za darmo, dzięki czemu za rok będziemy mieć ogród pełen kwitnących krzewów. Jak rozmnażać hortensje? Istnieje prosty sposób na rozmnażanie hortensji. Wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad, a sadzonki szybko odbiją i w kolejnym sezonie obrodzą kwiatami.

Utnij w tym miejscu, a uzyskasz sadzonki hortensji na kolejny sezon. W 2027 roku Twój ogród utonie w kwiatach

Rozmnażanie hortensji pozwoli nam pozyskać zdrowe sadzonki do naszego ogrodu. Jak to robić późnym latem lub jesienią? Utnij kilka gałązek hortensji. Do rozmnażania wybieraj pędy bez kwiatów, które mają przynajmniej 4 węzły, czyli punkty, z których wyrastają liście. Tnij poniżej najniższego węzła. Usuń dolne liście, jeśli jeszcze są. Gałązkę zanurz w ukorzeniaczu i umieść ją w doniczce z ziemią Ugnieć ziemię wokół i dobrze podlej. Tak przygotowane sadzonki przykryj plastikową torebkę. W ten sposób utrzymasz wewnątrz wysoką wilgotność. Sprawdź, czy torba nie dotyka liści. To może spowodować ich gnicie. Sadzonki pozostaw na około 6 tygodni. Cały czas regularnie je podlewaj. Gdy sadzonki są już ukorzenione można je przesadzić do gleby. Wiosną młode krzewy dodatkowo odżywiaj. Stosuj odżywki i nawozy.

Uprawa sadzonek przed wiosną

Pamiętaj, że sadzonki hortensji potrzebują chłodnego, ale mrozoodpornego miejsca na zimę. Idealne są nieogrzewane szklarnie, tunele foliowe, chłodne werandy, jasne piwnice lub garaże, gdzie temperatura utrzymuje się w okolicach 0-10°C. Zapewnij im także umiarkowane światło. Utrzymuj podłoże lekko wilgotne, ale unikaj przelania, które może prowadzić do gnicia. Podlewanie raz na 2-3 tygodnie może być wystarczające. Przez zimę korzenie zaczną się powoli tworzyć. Kiedy minie ryzyko przymrozków, a sadzonki zaczną wypuszczać nowe pędy, możesz je stopniowo hartować. Po takim zabiegu, wiosną posadź je na stałe miejsce w ogrodzie lub do większych doniczek.

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Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie