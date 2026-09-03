Zapodaj do swojej sansewierii ten pobudzający koktajl. Kwiat odzyska ładny wygląd po lecie. Bez tego sansewieria nie będzie mogła się zregenerować

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-03 10:52

Ta mieszanka to prawdziwa odżywcza bomba dla Twojej sansewierii. Kwiaty doniczkowe jesienią wymagają szczególnej opieki. Koniec klasycznego okresu wegetacji, a także problemy związane z wydatkiem energetycznym z czasie upałów i urlopowej przerwy w podlewaniu sprawiają, że warto je w tym okresie dodatkowo zasilać. Sansewieria we wrześniu potrzebuje domowych nawozów, które wzmocnią korzenie i odżywią liście. Ta naturalna odżywka sprawia, że sansewieria momentalnie się podnosi i odzyskuje zdrowy wygląd.

Sansewieria
Autor: Shutterstock
  • Popularna sansewieria wchodzi w fazę spoczynku, co całkowicie zmienia jej potrzeby pielęgnacyjne i wymaga specjalnej troski jesienią.
  • Zapomnij o częstym podlewaniu i przygotuj się na rewolucję w nawożeniu, aby zapewnić roślinie zdrowie i odporność.
  • Odkryj sprawdzony domowy eliksir z dwóch składników, który odżywi korzenie i sprawi, że Twój "język teściowej" będzie kwitł nawet w trudnych warunkach.

Jak pielęgnować sansewierię jesienią? Zmienia się podstawowa zasada pielęgnacji

Sansewieria, czyli inaczej język teściowej, to popularna roślina doniczkowa. Szczyt jej kwitnienia przypada na wiosnę i lato. To wtedy sansewieria jest najbardziej aktywna. Co ciekawe, nie wszyscy ogrodnicy wskazują, że kwitnienie sansewiery jest konieczne. Kwiat ten wypuszcza pąki nie tylko, gdy osiągnie dojrzałość i dobre warunki, ale również wtedy, gdy znajduje się w stresie. W trudnych warunkach sansewieria wypuszcza pąki, aby przedłużyć swój gatunek. W przypadku sansewierii hodowanej doniczkowo do takich trudnych warunków zalicza się za małą doniczkę, długie przestoje w podlewaniu, a także nagłe spadki temperatury. Jesień jest kluczowym terminem w pielęgnacji sansewierii. Po lecie roślina zmienia swoje zapotrzebowania i wymaga odpowiedniej regeneracji. 

Jesienna pielęgnacja sansewierii powinna skupiać się na całkowitym odżywieniu i uspokojeniu rośliny. Oznacza to rzadsze podlewanie niż latem. Roślina przechodzi w stan spoczynku i należy ją podlewać tylko, gdy podłoże jest całkowicie suche. Unikaj przelania rośliny i zawsze odlewaj nadmiar wody z podstawki. Na początku września warto przestawić sansewierię na jasne stanowisko z rozproszonym światłem. Gdy rozpocznie się sezon grzewczy trzymaj kwiat z dala od kaloryferów. Przesuszone powietrze może być szkodliwe i sprawi, że sansewieria zacznie marnieć. 

Ten domowy nawóz sprawi, że sansewieria odzyska zdrowy wygląd. Dwa składniki, które odżywią ją po korzenie

Do nawożenia kwiatów doniczkowych świetnie sprawdzą się domowe nawozy. W przypadku sansewiery warto sięgnąć po mieszankę fusów z kawy i popiołu drzewnego. Jesienią nawóź sansewierą tylko, gdy kwiat faktycznie tego wymaga i stosuj odżywki nie częściej niż raz w miesiącu. Mieszanka popiołu drzewnego i fusów z kawy to idealnie połączenie, które dostarcza roślinie wszystkich potrzebnych mikroelementów. Fusy z kwasy są bogate w azot, który pobudza przyrost masy zielonej, a także wpływa na procesy fotosyntezy. Popiół drzewny to przede wszystkim potas i fosfor, które stymulują i wzmacniają korzenie, a także zwiększają odporność roślin na warunki atmosferyczne oraz choroby. Fusy z kwasy dodatkowo neutralizują wysokie pH popiołu, co czyni taka mieszankę idealną dla większości roślin. Do konewki wlej 0,5 litra przegotowanej wody i dodaj po 2 łyżeczki fusów z kawy i czystego popiołu drzewnego. Całość dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną mieszanką podlewaj sansewierię raz w miesiącu. 

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