Obierz, zagotuj, wlej do konewki i do września podlewaj tym sansewierię. Liście odzyskają zielony kolor i będą sterczeć do góry. Pielęgnacja sansewierii

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-17 10:29

Wybacza błędy, dobrze znosi suszę i wygląda zjawiskowo na parapecie. Sansewieria to jeden z łatwiejszych w pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Zdarza się jednak, że nawet sansewieria potrzebuje dodatkowe wsparcia. Na szczęście, nie musisz kupować gotowych odżywek i nawozów. Wystarczy ten odżywczy napój, a Twoja sansewieria znów zrobi się żywo zielone, a liście będą sztywne i wysokie.

Domowy nawóz do sansewierii
Autor: Wygenerowane przez AI/ Archiwum prywatne Domowy nawóz do sansewierii
  • Twoja sansewieria marnieje, a liście żółkną, mimo minimalnych wymagań? Czas na rewolucję w pielęgnacji, która przywróci jej blask!
  • Kluczem do bujnego wzrostu i intensywnej zieleni jest nie tylko światło i podlewanie, ale unikalna, domowa odżywka.
  • Poznaj zaskakujący przepis na eliksir z obierek, który sprawi, że Twoja roślina będzie rosła jak nigdy dotąd – sprawdź!

Zrób to, a Twoja sansewieria będzie jeszcze piękniejsza. Liście przestaną żółknąć

Sansewieria przez lata uważana była za kwiat biurowy. Dzięki swoim małym wymaganiom pielęgnacyjnych dobrze znosi przestoje w podlewaniu i brak codziennej opieki. W ostatnim czasie sansewieria zyskuje na popularności również jako kwiat domowy. To bardzo elegancka roślina, która świetnie ozdobi każde wnętrze.

Aby sansewieria jak najlepiej rosła, a jej liście nie marniały warto znać podstawowe zasady jej pielęgnacji. Przede wszystkim roślina ta potrzebuje stanowiska z rozproszonym światłem lub częściowym zaciemnieniem. Lepiej unikać stawiania jej na nasłonecznionym parapecie. Ostre promienie słońca mogą zniszczyć i popalić liście. Ważnym aspektem pielęgnacji sansewierii jest podlewania. W naturze roślina ta jest sukulentem, co oznacza, że magazynuje wodę. Nie potrzebuje ona zatem częstego i obfitego podlewania. Wiosną i latem najlepiej zasilać ją wodą raz w tygodniu. Należy bezwzględnie unikać zbierania się wody w doniczce. Może ona doprowadzić do gnicia korzeni i obumierania całej rośliny. 

Domowa odżywka do sansewierii, po której kwiat zacznie lepiej rosnąć

Jeżeli sansewiera wstrzymuje procesy wzrostu, a jej liście zaczynają żółknąć warto zasilić ją dodatkowymi składnikami odżywczymi. Zrobisz to przygotowując domowy nawóz z obierek po burakach. Stanowią one bogate źródło cennych mikroelementów takich jak potas, fosfor oraz żelazo. Składniki te bezpośednio wpływają na kondycję roślin, a także stymuluje układ korzeniowy i pobudzają wzrost. Nawóz z obierek po burakach jest delikatny, zatem nie trzeba obawiać się ryzyka przenawożenia. Wystarczy, że obierzesz 3 duże buraki, a skórki włożysz do garnka i zalejesz litrem wody. Całość należy gotować przez około godzinę, aby woda zrobiła się ciemna. Gdy wywar ostygnie usuń obierki i rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:3. Podlewaj nim sansewierię, za każdym razem, gdy zauważysz, że kwiat zaczyna marnieć. Odżywkę tę możesz stosować przez cały rok. 

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KWIATY DONICZKOWE
odżywka do kwiatów
Sansewieria