Daj ten odżywczy napój sansewierii. Dynamicznie wystrzeli ze wzrostem. Domowy nawóz do sansewierii

Katarzyna Kustra
2026-05-19 8:25

Jeśli chcesz, aby Twoja sansewieria odbiła i wypuściła nowe pędy, to pod żadnym pozorem nie zapominaj o nawożeniu tej rośliny doniczkowej. Stosując dobrze dobrane odżywki, nie tylko wzmocnisz jej system korzeniowy i pobudzisz do wzrostu, ale też sprawisz, że będzie ona odporna na choroby. A co lubi sansewieria? Z pewnością ten odżywczy koktajl wypije ze smakiem, a potem wystrzeli ze wzrostem jak po sterydach.

Domowy nawóz do sansewierii

Domowy nawóz do sansewierii
Sansewieria wypije ten odżywczy koktajl ze smakiem i wystrzeli ze wzrostem jak po sterydach

Sansewieria to elegancka roślina doniczkowa, która skradła serca Polaków. Znana jest również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdobą każdego pomieszczenia. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Co lubi sansewieria? Oprócz podlewania jej i zapewnienia jej odpowiednio nasłonecznionego stanowiska nie możemy zapominać o stosowaniu nawozów do sansewierii. To one wzmocnią jej system korzeniowy i tym samym pobudza do wzrostu. Warto stosować domowe nawozy, które będą dla tej rośliny doniczkowej bardziej ekologiczne. Z pewnością twoja sansewieria wypije taki odżywczy koktajl ze smakiem i wystrzeli ze wzrostem jak po sterydach.

Domowy nawóz do sansewierii pobudzi ją do dynamicznego wzrostu

Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej odżywczych nawozów do sansewierii jest żelatyna. Dostarczy ona roślinie azotu - składnika, który jest niezwykle ważny dla roślin, a z racji, że szybko wypłukuje się z gleby, należy go uzupełniać, aby roślina nie zmarniała. Do przygotowania domowego nawozu do sansewierii potrzebujesz jednej łyżeczki żelatyny. Rozpuść ją w filiżance gorącej wody. Następnie roztwór rozcieńcz w trzech szklankach zimnej wody. Jak stosować żelatynę do roślin doniczkowych? Ostudzoną miksturą podlewaj sansewierię w okresie wegetacyjnym raz w miesiącu. Szybko zauważysz, jak się zazieleni i zacznie wypuszczać nowe pędy.

Pielęgnacja sansewierii

Co lubi sansewieria i jak o nią dbać, aby zdrowo rosła? Oto najważniejsze zasady pielęgnacji sansewierii:

  • Światło: Umiarkowane, rozproszone światło. Unikaj bezpośredniego słońca.
  • Podlewanie: Podlewaj dopiero, gdy ziemia całkowicie wyschnie. Zimą jeszcze rzadziej.
  • Podłoże: Dobrze przepuszczalne, do sukulentów i kaktusów.
  • Temperatura: 18-24°C. Unikaj przeciągów i nagłych zmian temperatur.
  • Wilgotność: Niska, nie wymaga zraszania.
  • Nawożenie: Raz na kilka miesięcy, nawozem do sukulentów.
  • Przesadzanie: Rzadko, gdy korzenie wychodzą z doniczki.

