Pilnuj tej daty jeśli chcesz mieć piękne hortensje. W październiku zawsze robię to ze swoimi krzewami. Przetrwały niejedną zimę, a wiosną kwitną jak szalone. Pielęgnacja hortensji jesienią

Odpowiednia pielęgnacja hortensji jesienią może ochronić roślinę i sprawić, że wiosną przepięknie zakwitnie. Ja od lat w październiku robię tę jedną rzecz z hortensjami w swoim ogrodzie. Dzięki temu bez problemu przetrwały niejedną zimę, a wiosną mam kolorowe krzewy.

Zawsze robię to z hortensjami w październiku. Przetrwały niejedną zimę

Hortensje to jedne z najbardziej zjawiskowych, a co za tym idzie lubianych roślin ogrodowych wśród Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Oczywiście jak o każdą roślinę hodowana w ogrodzie, tak i o hortensje należy dbać i to przez cały rok. Dzięki zapewnieniu roślinie odpowiednich warunków do wzrostu, odżywieniu jej możemy być pewni, że wiosną ponownie zakwitnie. Jednym z zabiegów jest jesienne przycinanie hortensji. Tu jednak należy trzymać się bardzo ważnych zasad, aby nie uszkodzić rośliny. Po pierwsze przycinanie przeprowadź w okresie, kiedy jest jeszcze ciepło. Cięcie wykonujemy tuż nad ostatnim pąkiem liściowym. Ususzone kwiatostany można także zostawić na zimę, ponieważ będą stanowić naturalną ozdobę ogrodu, a także ochronią młode pędy przed mrozem. Po drugie, zaraz po przycinaniu podlej swoje hortensje ogrodowe domową odżywką, która wzmocni je na chłodniejszy okres. 

Domowa odżywka do hortensji na jesień. Jak ją przygotować?

Do przygotowania domowej odżywki do hortensji, którą należy zastosować tuż po przycinaniu krzewów, potrzebujesz około 3 kg jabłek (najlepiej takich dojrzałych, opadłych). Zblenduj je i wymieszaj z 1 litrem odstanej wody. Taką mieszankę odstaw na 2 dni. Następnie wykop wokół hortensji rowki o głębokości około 25 cm i wlej do nich nawóz, delikatnie przysypując ziemią. Ten kompost z jabłek wspaniale odżywi roślinę i wzmocni jej system korzeniowy, dzięki czemu pięknie zakwitnie w kolejnym sezonie. 

