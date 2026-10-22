Tych kwiatów unikaj na 1 listopada. Szybko zwiędną na grobie

Klasyczne chryzantemy to niezawodna opcja na Wszystkich Świętych, ale wielu kupujących rozgląda się za innymi gatunkami odpornymi na listopadowe chłody.

Tych kwiatów nie warto kupować, ponieważ zwiędną, zanim na dobre opuścisz teren cmentarza.

Przed ostatecznym wyborem wiązanki koniecznie zweryfikuj stan łodyg, liści oraz samych pąków.

Doniczkowe chryzantemy na Wszystkich Świętych to sprawdzony wybór

Przed dniem Wszystkich Świętych stoiska toną w kwiatach. Na pierwszy plan zawsze wysuwają się chryzantemy. Dostępne są w przeróżnych barwach, od bieli, przez żółć, aż po głębokie bordo i fiolet. Kupujący chętnie po nie sięgają, ponieważ te rośliny doskonale znoszą niskie temperatury i mogą zdobić nagrobki przez wiele tygodni. Najrozsądniej jest kupować okazy z dużą ilością nierozwiniętych jeszcze pąków. Taki wybór gwarantuje, że roślina nie przekwitnie tuż po zakończeniu świątecznego weekendu.

Jakich kwiatów nie kupować na cmentarz?

Piękne róże, subtelne goździki oraz klasyczne margaretki przyciągają wzrok, ale w formie ciętej rzadko sprawdzają się w wietrzną i zimną pogodę. Zaledwie kilka godzin na mrozie sprawia, że rośliny tracą jędrność, a ich płatki opadają. Najszybciej niszczeją okazy przetrzymywane na stoiskach bez dostępu do wody. Gerbery, margaretki oraz goździki posiadają bardzo delikatne płatki, które błyskawicznie reagują na jesienny chłód. Nie warto kupować także lilii, ponieważ w ich grubych łodygach i kwiatostanach zbiera się woda, co przy przymrozkach skutkuje brązowieniem i natychmiastowym więdnięciem. Złym pomysłem jest również anturium, które w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza pokrywa się nieestetycznymi, ciemnymi plamami na liściach. Oczywiście nie każda cięta róża od razu obumrze, bo zależy to od jej nawodnienia i świeżości. Jeśli zależy nam na długotrwałym efekcie, omijajmy sztuki o miękkich łodygach, wiotkich płatkach i w pełni otwartych pąkach. Wybierając cięte chryzantemy, dokładnie przeanalizujmy cały bukiet. Warto pozostawić je w ochronnym celofanie, który zabezpieczy delikatne główki przed wiatrem.

Na to zwróć uwagę podczas zakupu kwiatów

Zanim kupisz roślinę, dokładnie ją obejrzyj, nie sugerując się tylko niską ceną czy pięknym kolorem. Pędy i liście muszą być twarde, bez śladów żółknięcia, a ziemia w doniczce powinna pozostawać lekko wilgotna, ale absolutnie nie zalana. Należy też sprawdzić, czy na roślinie nie rozwija się pleśń. Przy kwiatach ciętych kluczowy jest wygląd samych płatków i łodyg. Zrezygnuj z zakupu, jeśli zauważysz opadające główki lub zasuszone końcówki. Gwarancją jakości są sprężyste łodygi i nie w pełni rozwinięte pąki.

Pielęgnacja kwiatów na grobie. Jak przedłużyć ich trwałość?

Najpiękniejsza wiązanka szybko straci swój urok, jeżeli wystawimy ją na ekstremalne warunki pogodowe bez odpowiedniego przygotowania. Chryzantemy w doniczkach wymagają umiarkowanego podlewania, by ziemia nie uległa całkowitemu wysuszeniu, a dodatkowo warto stawiać je w miejscach osłoniętych przed porywistym wiatrem. Z kolei wazony z kwiatami ciętymi należy wypełnić czystą wodą. Zanim włożysz łodygi do flakonu, delikatnie przytnij ich końce. Pamiętaj też o systematycznym dolewaniu wody, szczególnie w cieplejsze, jesienne dni.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

12