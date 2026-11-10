Czy można ubierać choinkę w listopadzie? Czy kościół jasno wskazuje datę? Wszystko zależy od tego, czy liczy się kościół i tradycja

Filipiny rozpoczynają świąteczne przygotowania już 1 września, czyniąc je krajem z najdłuższym okresem bożonarodzeniowym na świecie.

Odkryj fenomen "Ber Months", gdzie świąteczne melodie i choinki pojawiają się na długo przed tradycyjnym grudniem.

Poznaj kulturowe powody tej niezwykłej tradycji i zobacz, jak wczesne świętowanie Filipińczyków wypada na tle europejskich i anglosaskich zwyczajów.

Kiedy najwcześniej można ubrań choinkę? Kościół i tradycja wskazują dwie daty

Kiedy można zacząć zdobić dom na Boże Narodzenie, w tym ubierać choinkę? W ostatnich latach coraz bardziej zauważalny jest trend wcześniejszego przygotowywania się do Bożego Narodzenia. Do Polski trend ten przywędrował ze Stanów Zjednoczonych i jest kultywowany przede wszystkim przez sklepy i galerie handlowe. Od razu po Wszystkich Świętych w wielu sklepach pojawiają się świąteczne ozdoby, a także reklamy. Sprawa to, że wiele osób zaczyna się zastanawiać, kiedy najwcześniej można ubierać bożonarodzeniowe drzewko. Odpowiedź jest bardzo prosta. To tylko zależy od Ciebie. Nie ma określonych wymogów. Jeżeli jednak chcesz to zrobić zgodnie z tradycją oraz zalecaniami kościoła to warto poznać te daty.

Według staropolskiego zwyczaju choinki na Boże Narodzenie ubierało się w wigilijny poranek. Gdy mama krzątała się po kuchni, tata szedł po drzewko, a dzieci przystrajały się jabłkami, pomarańczami oraz papierowymi ozdobami. Dzisiaj termin ubierania choinki stale się przesuwa. Kościół pozwala na przystrajanie drzewa na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Najczęstszym terminem, w którym Polacy ubierają choinki jest 6 grudnia, czyli mikołajki. Jest do data, która faktycznie rozpoczyna okres bożonarodzeniowy.

Gdzie na świecie najwcześniej ubiera się choinki?

Tradycja przystrajania bożonarodzeniowych drzewek sięga XV wieku i rejony Alzacji. Zwyczaj ten wywodzi się najprawdopodobniej z pogańskiego oddawania hołdu drzewom. Dawniej wierzono. że jodły i świerki chronią przed złymi mocami. Kościół początkowo sprzeciwiał się tej tradycji, ale z czasem ją przyjął i uznał, że tego rodzaju ozdoba może nawiązywać do rajskiego drzewa.

Na świecie są rejony, w których obchody Bożego Narodzenie rozpoczynają się wyjątkowo wcześnie. W Stanach Zjednoczonych bożonarodzeniowe ozdoby pojawiają się tuż po Halloween. Jednak Amerykanie wcale nie są pierwsi. Najwcześniej przygotowania do Świąt rozpoczyna się na Filipinach. Istnieje tam tradycja związana z Bez Months, czyli miesiącami, które w języku angielskim kończą się na "der". Już 1 września w całym państwie pojawiają się świąteczne elementy. Oficjalnie Filipińczycy celebrują okres świąteczny od 1 września do 6 stycznia.

Wcześniejsze dekorowanie domu na Boże Narodzenie, w tym ubieranie choinki, ma swoje psychologiczne uzasadnienie. Psychologowie często podkreślają, że świąteczne ozdoby mogą wywoływać uczucie nostalgii, radości i spokoju, co jest szczególnie cenne w obliczu jesiennej i zimowej szarugi. Dla wielu osób wczesne wprowadzenie świątecznej atmosfery to świadomy sposób na przedłużenie pozytywnych emocji, radzenie sobie ze stresem oraz budowanie radosnego oczekiwania na magiczny czas świąt.