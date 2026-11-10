Kompostownik zimą wymaga szczególnej uwagi. Tych kuchennych resztek nigdy do niego nie wrzucaj

Niskie temperatury w okresie zimowym hamują tempo rozkładu materii organicznej, przez co kompostownik potrzebuje wtedy innej opieki niż wiosną czy latem .

. Nawet w chłodne miesiące do pojemnika mogą trafiać zwiędłe fragmenty roślin, skorupki jajek, obierki po owocach i warzywach oraz fusy z kawy i herbaty .

. Do przydomowego kompostownika nie wolno wrzucać tłuszczów, nabiału, kości, ryb oraz mięsa, ponieważ takie odpady generują brzydki zapach i wabią gryzonie .

. Przed nadejściem zimy należy zatroszczyć się o właściwe napowietrzenie i wilgotność wsadu, a mokre odpadki trzeba przesypywać rozdrobnionym kartonem lub suchymi liśćmi.

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Jak działa kompostownik zimą i co można do niego wrzucać?

Nadejście chłodnych miesięcy sprawia, że mikroorganizmy odpowiadające za przetwarzanie materii organicznej znacznie tracą na aktywności. W praktyce przekłada się to na dużo wolniejszy proces rozkładu odpadków roślinnych oraz resztek jedzenia. Taka sytuacja nie oznacza jednak konieczności całkowitego zaprzestania dokładania nowych warstw do pojemnika. Wciąż z powodzeniem możemy umieszczać w nim zwiędłe części roślin, skorupki po jajkach, fusy pozostałe po parzeniu herbaty i kawy, a także obierki z owoców i warzyw.

Kluczową kwestią pozostaje w tym przypadku utrzymanie właściwych proporcji wrzucanych materiałów. Wilgotne odpady przyniesione z kuchni najlepiej od razu przykryć warstwą niezadrukowanego kartonu, słomy, pociętych gałązek albo suchych liści. Taki zabieg chroni kompost przed nadmiernym zawilgoceniem i zapewnia mu lepszą cyrkulację powietrza. W porze zimowej trzeba szczególnie wystrzegać się formowania mokrej i mocno zbitej bryły, gdyż może ona bardzo szybko stać się źródłem nieprzyjemnego zapachu.

Czego nie wrzucać do kompostownika? Te odpady przyciągają gryzonie

Warto pamiętać, że nie wszystkie kuchenne pozostałości po przygotowywaniu posiłków kwalifikują się do przydomowego recyklingu organicznego. Wyjątkową ostrożność trzeba zachować przy odpadach takich jak tłuszcze, produkty nabiałowe, kości, ryby czy mięso. Wrzucenie ich do tradycyjnego kompostownika może szybko zwabić myszy, szczury i inne niepożądane zwierzęta. Co więcej, proces gnicia tych produktów wiąże się z powstawaniem bardzo uciążliwego odoru. Tego typu resztki należy utylizować w zwykłych koszach, kierując się wytycznymi dotyczącymi segregacji śmieci w konkretnej gminie.

Na pryzmę kompostową nie mogą również trafiać posiłki zawierające spore ilości soli, oleju lub rozmaitych sosów. Na liście zakazanych składników znajdują się ponadto chwasty posiadające dojrzałe nasiona, rośliny dotknięte chorobami, popiół ze spalania węgla oraz odchody domowych pupili. Zignorowanie tego zakazu grozi wprowadzeniem do nawozu groźnych patogenów lub rozsianiem chwastów na ogrodowych grządkach w kolejnym sezonie.

Jak zabezpieczyć kompostownik przed zimą i mrozem?

Zanim uderzą silne mrozy, dobrze jest skontrolować stan pokrywy kompostownika i upewnić się, że do jego wnętrza nie przedostaje się nadmiar wody opadowej. Zgromadzona w środku masa musi pozostawać lekko wilgotna, lecz w żadnym wypadku nie może być całkowicie przemoczona. W sytuacji, gdy wsad jest zbyt mokry, sytuację uratuje dosypanie pociętego kartonu, suchych liści lub trocin z surowego, nieimpregnowanego drewna. Jeżeli natomiast panuje długa susza, utrzymanie optymalnych warunków zapewni delikatne podlanie zawartości wodą.

Świetną praktyką jest również krojenie większych resztek na mniejsze fragmenty jeszcze przed umieszczeniem ich w pojemniku. Rozdrobnione kawałki znacznie szybciej ulegną biodegradacji w momencie, gdy na zewnątrz znów zrobi się cieplej. Należy jednak unikać siłowego przekopywania zamarzniętej na kość pryzmy. W okresie zimowym priorytetem jest odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji oraz przemyślana selekcja dorzucanych odpadków. Takie podejście gwarantuje, że wraz z nadejściem wiosny proces wytwarzania nawozu ruszy pełną parą.