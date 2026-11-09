Klasyczna czerwień odchodzi do lamusa. Ten kolor zdominuje choinki w Boże Narodzenie 2026

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia przynoszą dużą zmianę w trendach dekoratorskich, odsuwając tradycyjną czerwień na dalszy plan.

Sprawdź, jaka głęboka i szykowna barwa zdominuje tegoroczne aranżacje, zapewniając świątecznemu drzewku niezwykle szlachetny wygląd.

Zobacz, z czym najlepiej zestawiać ten wiodący odcień i jak niewielkim kosztem odmienić domowe dekoracje, aby choinka prezentowała się z klasą.

Mimo że do samych świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze nieco czasu, przygotowania do tego okresu wyraźnie przyspieszają. W sklepach pojawia się coraz więcej asortymentu świątecznego, a klienci mogą już wybierać spośród pierwszych kolekcji figurek, bombek i rozmaitych dekoracji. Taki widok dla wielu z nas stanowi sygnał do rozpoczęcia poszukiwań pomysłów na udekorowanie tegorocznego drzewka. Tradycyjnie w ofertach nie brakuje sprawdzonych rozwiązań, a głęboka zieleń, złoto oraz czerwień nadal cieszą się uznaniem. W sezonie 2026 rysuje się jednak wyraźny zwrot ku bardziej stonowanym i szlachetnym odcieniom, wśród których kluczową pozycję w świątecznych aranżacjach zajmuje burgund. Jego rosnąca popularność ma solidne uzasadnienie, ponieważ ta głęboka, winna barwa gwarantuje jednocześnie przytulny klimat i ogromną elegancję. Kolor ten pozostaje wyrazisty, lecz nie razi taką intensywnością jak klasyczna czerwień, dzięki czemu świetnie pasuje zarówno do wnętrz tradycyjnych, jak i nowoczesnych.

Burgund na choinkę to hit Bożego Narodzenia 2026. Jakie ozdoby wybrać?

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne drzewka zostaną zdominowane przez ozdobne kokardy, aksamitne wstążki oraz bombki w odcieniu burgundu. Kolor przywodzący na myśl czerwone wino dodaje całej kompozycji dużego wyrafinowania, nie niszcząc przy tym tradycyjnej, świątecznej atmosfery. W praktyce tę barwę można wykorzystać na wiele różnych sposobów, sięgając zarówno po matowe, jak i błyszczące burgundowe bombki. Równie efektownie na gałązkach zaprezentują się szerokie wstążki, ozdobne kwiaty czy dekoracje z weluru. Wprowadzenie nowego trendu nie wymaga jednak całkowitej wymiany domowej kolekcji ozdób. Posiadane już z poprzednich lat klasyczne zielone dekoracje czy złote bombki można z łatwością połączyć z winnym odcieniem, uzyskując tym samym niezwykle interesujący rezultat bez wydawania pieniędzy na zupełnie nowy zestaw dodatków.

Z czym łączyć burgund na choince? Najlepsze zestawienia kolorystyczne

Mimo że sam burgund jest barwą bardzo wyrazistą, to doskonale współgra z wieloma innymi odcieniami. Wyjątkowo zjawiskowy efekt daje zestawienie go z ciemną zielenią, która wydobywa głębię winnego koloru. Takie rozwiązanie z pewnością docenią miłośnicy tradycyjnych dekoracji bożonarodzeniowych, którzy chcą nadać im nieco świeżości. Kolejną godną uwagi propozycją jest złoto, przy czym najlepiej wybierać jego lekko przygaszoną i cieplejszą tonację, zapewniającą elegancję bez efektu przytłoczenia. Połączenie złotych detali z burgundowymi bombkami pozwala na stworzenie niezwykle szykownej aranżacji. Osoby preferujące bardziej stonowany wystrój mogą z kolei zestawić burgund z odcieniem szampana, beżem albo kremową bielą. Taka subtelna kompozycja doskonale sprawdza się w przytulnych, jasnych pomieszczeniach, a jej świetnym dopełnieniem będą naturalne akcenty oraz ozdoby wykonane z drewna.

Jak modnie ubrać choinkę w 2026 roku? Zasady dekorowania drzewka

Niezależnie od wybranej w tym sezonie kolorystyki, kluczową zasadą pozostaje umiar w liczbie wykorzystanych barw oraz samych ozdób. Zawieszenie na gałęziach wszystkich posiadanych dekoracji sprawi, że nawet najładniejsze elementy stworzą wrażenie wizualnego chaosu, dlatego warto konsekwentnie trzymać się jednego motywu przewodniego. Wybierając jako bazę burgund, świetnie sprawdzi się zestawienie go z ciemną zielenią, odrobiną złota, ciepłym światłem lampek, wstążką i kilkoma większymi ozdobami. Tak skomponowane drzewko jest już kompletne i nie wymaga dokładania kolejnych detali. Dobrze mieć również na uwadze fakt, że podążanie za trendami nie oznacza konieczności wyrzucania starych dekoracji. Niejednokrotnie wystarczy własnoręczne przygotowanie kilku ozdób, wymiana samych wstążek lub dokupienie pojedynczych bombek w modnym odcieniu, aby osiągnąć naprawdę zaskakujący rezultat.

Dekoracje świąteczne – efektowna girlanda

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