Piernik staropolski na święta. Kiedy trzeba zagnieść tradycyjne ciasto? Przepis

Szykowanie piernika staropolskiego trzeba zacząć na kilka tygodni przed świętami, gdyż kluczem do idealnej konsystencji i aromatu jest długie leżakowanie surowej masy .

. Bazę tradycyjnego ciasta stanowią mąka pszenna, prawdziwy miód, masło, cukier, jajka oraz przyprawy korzenne, natomiast do przełożenia wypieku najlepiej użyć powideł śliwkowych .

. Świeżo upieczone blaty bywają twarde, co jest zupełnie naturalne, ponieważ ciasto mięknie i nabiera wilgoci dopiero kilka dni po posmarowaniu powidłami .

. Przełożony wypiek należy trzymać w chłodzie pod przykryciem chroniącym przed wyschnięciem, a przed samymi świętami warto wykończyć go czekoladą, lukrem lub drobno pokrojonymi orzechami.

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Piernik staropolski. Jakie składniki są potrzebne do przepisu?

Poniższa lista produktów pozwala na upieczenie kilku blatów, które po połączeniu powidłami utworzą okazały, świąteczny wypiek.

1 kg mąki pszennej,

500 g naturalnego miodu,

250 g masła,

400 g cukru,

3 lub 4 jajka,

3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej,

125 ml mleka,

około 50 g przyprawy piernikowej,

pół łyżeczki soli,

od 750 g do 1 kg powideł śliwkowych na przełożenie.

Ostateczne wykończenie ciasta można wykonać przy użyciu polewy czekoladowej, lukru albo posiekanych orzechów.

Przepis na piernik staropolski. Jak zrobić dojrzewające ciasto?

Przygotowania zaczynamy od umieszczenia w garnku miodu, masła oraz cukru. Składniki podgrzewamy na niewielkim ogniu, stale mieszając do momentu ich połączenia i rozpuszczenia kryształków cukru. Masy nie należy gotować zbyt długo, trzeba też uważać, by jej nie przypalić. Garnek zdejmujemy z kuchenki i czekamy, aż jego zawartość zupełnie ostygnie. W międzyczasie w dużym naczyniu mieszamy mąkę, sól oraz przyprawę korzenną. Do chłodnej bazy miodowej wbijamy jajka, dosypujemy suche produkty i dolewamy mleko wymieszane wcześniej z sodą oczyszczoną. Wszystko starannie wyrabiamy na jednolitą masę, która początkowo będzie dosyć klejąca i luźna. Nie wolno jednak dodawać wtedy nadmiaru mąki, gdyż ciasto samo stężeje w trakcie leżakowania.

Wyrobioną masę umieszczamy w czystym naczyniu wykonanym z kamionki, ceramiki lub szkła. Pojemnik osłaniamy pokrywką bądź ściereczką i przenosimy w chłodne miejsce, na przykład do lodówki. Zgodnie z tradycją surowe ciasto na piernik staropolski musi dojrzewać od czterech do sześciu tygodni. Chociaż w wielu recepturach jako absolutne minimum wskazuje się dwa tygodnie, to właśnie dłuższy czas oczekiwania gwarantuje uzyskanie głębokiego aromatu.

Pieczenie i przekładanie piernika staropolskiego. Ile czasu musi leżakować?

Gdy proces dojrzewania dobiegnie końca, wyjmujemy masę z chłodziarki i dzielimy ją na trzy identyczne porcje. Każdą część wałkujemy na placek grubości mniej więcej pół centymetra, dopasowując jego kształt do wymiarów formy. Poszczególne blaty pieczemy oddzielnie przez 15 do 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 170 lub 175 stopni Celsjusza. Ponieważ dokładny czas obróbki zależy od specyfiki urządzenia i grubości placka, należy na bieżąco sprawdzać stan ciasta.

Upieczone placki odkładamy do pełnego wystygnięcia. Na tym etapie mogą być twarde, co jest całkowicie prawidłowym zjawiskiem. Aby ułatwić sobie dalszą pracę, podgrzewamy powidła śliwkowe, które dzięki temu łatwiej rozsmarują się na powierzchni wypieku. Kolejne blaty pokrywamy warstwą owocowego nadzienia i składamy w całość. Ułożone ciasto warto przycisnąć z góry płaską tacą lub deską, a potem wynieść w chłodne miejsce na parę dni, by nabrało wilgoci i odpowiednio zmiękło.