Zamiast plastikowych ozdób, stwórz naturalne dekoracje choinkowe z pomarańczy, goździków i cynamonu.

Dowiedz się, jak proste składniki mogą wypełnić Twój dom świątecznym zapachem na długie tygodnie.

Poznaj tradycyjne ozdoby choinkowe, które według wierzeń mają przyciągać szczęście, obfitość i zdrowie.

Odkryj symbolikę świątecznych dekoracji i spraw, by Twoja choinka przyniosła pomyślność całej rodzinie!

Kiedy już zdecydujesz o tym, że czas ubierać choinkę, miej przygotowany zestaw naturalnych ozdób. Zacznij je tworzyć kila, a nawet kilkanaście dni przed dekorowaniem bożonarodzeniowego drzewka. Zamiast sięgać po plastikowe ozdoby, stwórz swoje z aromatycznych pomarańczy, goździków, cynamonu i pierników.

Naturalne ozdoby na choinkę. Zapach świat w całym domu

Jednym z najprostszych sposobów na zrobienie naturalnych i efektownych ozdób choinkowych jest wykorzystanie owoców. Najlepiej sprawdzą się pomarańcze, których zapach kojarzy się właśnie ze świętami. Wystarczy pokroić owoce w centymetrowe plastry i wysuszyć na kaloryferze. Żeby wzmocnić świąteczny aromat, który będzie unosił się z pomarańczy, można jeszcze powbijać w nie goździki. Gdy owoce będą już suche, przewlecz sznurek przez środek i powieś na choince. Do ozdoby możesz też użyć całych pomarańczy lub mandarynek. Wbij goździki w skórkę pomarańczy lub mandarynki. Zawieś na choince albo połóż w koszyczku obok. Intensywny, korzenny aromat, będzie utrzymywał się tygodniami. Inną aromatyczną i naturalną ozdobą na choinkę są laski cynamonu. Zwiąż po 2–3 laski cynamonu jutowym sznurkiem. Możesz dodać także gwiazdkę anyżu dla bardziej dekoracyjnego efektu. Całość przywiąż sznurkiem do gałązek choinki. Na choince możesz zawiesić także szyszki. Zanurz je wcześniej w wodzie z kilkoma kroplami olejku eterycznego (np. sosna, goździki, wanilia), a następnie osusz i udekoruj świąteczne drzewko. Nie zapominaj także o domowych i pachnących pierniczkach, suszonych jabłkach i orzechach.

Ozdoby świąteczne, które przyciągają szczęście i obfitość

Zgodnie z tradycją, jeśli chcemy przyciągnąć szczęście do domu, powinniśmy zadbać o to, by na drzewku znalazła się chociaż jedna okrągła bombka, która jest symbolem ciągłości i powtarzalności życia. Natomiast złote i srebrne gwiazdki oznaczają spełnienie naszych najskrytszych życzeń, dlatego także powinny pojawić się na naszej choince. Jeśli chcemy, by w przyszłym roku nie opuszczało nas finansowe szczęście, warto zawiesić jak najwięcej złotych bombek. Według naszych przodków dostatek i zdrowie na przyszły rok zapewniały także ciastka, pierniczki oraz inne słodycze. Z kolei aniołki miały chronić dom i domowników przed nieszczęściem. Szpic na choince, bez względu na to, jaką ma formę, symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która zaprowadziła Trzech Króli do stajenki w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Zawieszony na szycie ma także zapewnić domownikom bezpieczny powrót do domu oraz powodzenie dla całej rodziny na kolejny rok. Dawniej na choince nie mogło zabraknąć także szyszek, żołędzi, orzechów i owoców. Czyli symboli płodności, urodzaju i dostatku. Zawieszone na świątecznym drzewku miały zapewnić domownikom dobrobyt. Z kolei papierowe łańcuchy były oznaką więzi rodzinnych. Ich wspólne przygotowywanie miało wzmocnić rodzinę. A dzwonki zawieszone na choince oznaczały dobre wiadomości dla domowników przez kolejny rok. Popularną ozdobą było także jabłko będące symbolem życia, zdrowia i miłości. Dawniej rajskimi jabłuszkami dekorowano świąteczne drzewka także po to, by zapewnić urodę i powodzenie mieszkańcom domu.