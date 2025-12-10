Zamiast kupować wynajmij! Teraz możesz wynająć choinkę na Boże Narodzenie

Prosto, wygodnie i ekologicznie

Wypożyczenie choinki w Castorama Polska jest proste i wygodne. Klienci wybierają w sklepie specjalnie oznaczone, ukorzenione drzewko w donicy i mogą zabrać je do domu na dwa lub trzy tygodnie. Drzewka należy zwrócić do sklepu najpóźniej do 10 stycznia. Po zakończeniu sezonu świątecznego drzewka trafiają do plantatorów, którzy sadzą je ponownie w gruncie. Zamiast jednorazowej dekoracji powstaje realna korzyść dla środowiska, każda zwrócona choinka staje się ponownie częścią lasu.

Usługa dostępna jest w całej Polsce. Drzewka można znaleźć na dziale Ogród, a zasady działania są jednakowe w każdej lokalizacji. Castorama stawia na zaufanie i nie wymaga kaucji. Proces jest prosty i ma ułatwić świąteczne przygotowania, a jednocześnie ograniczyć niepotrzebne formalności. Wypożyczalnia choinek działa w ramach usługi Castorent – wypożyczalni sprzętu i narzędzi w sklepach Castorama.

Świąteczna choinka w przystępnej cenie

Wynajem choinki jest także rozwiązaniem ekonomicznym. Klienci płacą jedynie za okres, w którym drzewko faktycznie stoi w ich domu. W ofercie dostępne są cztery gatunki: jodła kaukaska, jodła Fraseri, świerk serbski oraz świerk srebrny Blue. Koszt wynajmu waha się od 45 do 75 zł za opcję dwutygodniową i od 69 do 110 zł za wariant trzytygodniowy, w zależności od gatunku i wysokości drzewka. To zauważalnie mniej niż koszt zakupu żywej choinki o podobnych parametrach.

Szczegółowy cennik dla dostępnych gatunków:

Jodła Kaukaska w donicy (120–150 cm) - to królowa polskich domów, która wyróżnia się gęstością i trwałością. Za wypożyczenie na 2 tygodnie zapłacisz 75 zł, a za opcję 3-tygodniową 110 zł

Jodła Fraseri w donicy (90–110 cm) - jest wąska i idealna do mniejszych mieszkań, a dodatkowo pachnie cytrusami. Cena za 2 tygodnie wynosi 50 zł, natomiast przedłużenie do 3 tygodni to koszt 75 zł

Świerk Serbski w donicy (90–110 cm) - to smukłe drzewko o ciekawym, srebrzystym zabarwieniu igieł od spodu. Wynajmiesz go już za 45 zł na 2 tygodnie. Jeśli wolisz dłuższą opcję (3 tygodnie), zapłacisz 69 zł

Świerk Srebrny Blue w donicy (90–110 cm) - jest klasykiem o szlachetnej, niebieskawej barwie igieł. To również bardzo ekonomiczny wybór: 45 zł za 2 tygodnie lub 69 zł za 3 tygodnie

Dbaj o drzewko i środowisko

Choinki na wynajem to żywe rośliny, które mogą rosnąć dalej po świętach, dlatego odpowiednia pielęgnacja w domu jest bardzo ważna. Drzewka wymagają codziennego podlewania niewielką ilością wody (300-400 ml) i unikania źródeł ciepła, takich jak kaloryfer czy kominek. Przed zwrotem warto przenieść je na dwa–trzy dni do chłodniejszego pomieszczenia (5-10 C°), aby uniknąć szoku termicznego. Dzięki temu choinka ma szansę wrócić w dobrej kondycji i ponownie trafić do ziemi.

Castorent – nowy wymiar odpowiedzialnych zakupów

Wprowadzając usługę wynajmu drzewek świątecznych, Castorama rozszerza ofertę Castorent, programu, który umożliwia klientom wypożyczanie sprzętu i produktów potrzebnych przy pracach wykończeniowych, remontach czy pielęgnacji ogrodu. Wynajem choinek to kolejny krok w kierunku promowania bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego stylu zakupów, który wpisuje się w wartości oraz długofalową strategię Castoramy. Dzięki Castorent Castorama rozwija ofertę opartą na ekonomii cyrkularnej oraz odpowiedzialnym użytkowaniu zasobów.

