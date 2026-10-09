Jesienne cięcie hortensji może zniszczyć pąki. Ważny jest jeden szczegół

Jesienne przycinanie krzewów hortensji wymaga uwagi, bo zły ruch może sprawić, że za rok słabiej zakwitną.

Kluczowy okazuje się gatunek rośliny i fakt, czy kwiatostany pojawiają się na pędach zeszłorocznych, czy może tegorocznych.

Tuż przed zimą dobrze jest wyciąć połamane gałązki i zastanowić się, czy na pewno trzeba pozbywać się uschniętych kwiatów.

Młode i bardziej delikatne odmiany mogą domagać się osłony przed mrozem, dlatego zimowanie musi być dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Hortensje ogrodowe najczęściej wypuszczają pąki na tych gałązkach, które urosły w poprzednim roku. To z kolei znaczy, że mocne cięcie przed zimą pozbawi roślinę części odpowiedzialnych za wykształcenie kwiatów w przyszłym sezonie. W tym przypadku najbezpieczniej po prostu wyciąć suche i chore elementy, a solidniejsze przycinanie robić dopiero wtedy, gdy to naprawdę konieczne i zgodne z naturą danej odmiany.

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Hortensje - jak o nie dbać jesienią?

Odmiennie traktuje się hortensje bukietowe i sporą grupę krzewiastych. Rozkwitają na pędach pojawiających się w obecnym roku, dlatego ich cięcie przed nadejściem mrozów jest zazwyczaj o wiele bezpieczniejsze i nie zaburzy kolejnego kwitnienia. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że trzeba je ścinać akurat teraz. Większość ogrodników woli zostawić ten zabieg na przełom zimy i wiosny, gdy zniknie ryzyko ostrych przymrozków, a roślina będzie przygotowana do wiosennego przebudzenia.

Co zrobić z hortensją przed zimą?

W miesiącach jesiennych należy przede wszystkim ocenić kondycję naszej rośliny. Uschnięte, ułamane czy uszkodzone pędy należy wyciąć zdezynfekowanym sekatorem. Stare kwiatostany nie u każdej odmiany wymagają obcięcia, u wielu hortensji mogą zdobić ogród przez całą zimę, chociaż pod ciężarem mokrego śniegu mogą się wyłamać. W takiej sytuacji wystarczy po prostu uciąć same kwiaty, bez ingerowania w resztę łodygi.

Przed nadejściem mrozów wyjątkowej troski potrzebują młode sadzonki i rośliny słabo znoszące ujemne temperatury. Ziemię nad bryłą korzeniową dobrze jest wysypać warstwą kory albo podobną ściółką, a krzewy na chłodnych, nieosłoniętych stanowiskach odpowiednio zabezpieczyć. Złym pomysłem jest ciasne okręcanie roślin agrowłókniną w sposób, który zatrzymuje wodę i blokuje wentylację.

Jeżeli nie masz pojęcia, jaką dokładnie hortensję uprawiasz, nie decyduj się na mocne strzyżenie przed zimą. Identyfikacja odmiany i sprawdzenie specyfiki jej kwitnienia pozwoli ustrzec się pomyłek, które dadzą o sobie znać za kilka miesięcy. Przy uprawie tych krzewów umiar jest znacznie korzystniejszy niż pochopne prace w ogrodzie.

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