Masz lawendę w ogrodzie? Zrób to, zanim nadejdą pierwsze przymrozki, by przetrwała zimę

Odpowiednie przygotowanie lawendy do zimy jest kluczowe jesienią, jednak zbyt radykalne zabiegi mogą roślinie zaszkodzić.

Podczas jesiennego przycinania należy unikać cięcia w stare, zdrewniałe pędy, skupiając się głównie na estetycznym uporządkowaniu krzewu.

Stanowisko odgrywa ogromną rolę — lawenda źle znosi nadmiar wilgoci, dlatego w chłodniejszych miesiącach trzeba zadbać, aby woda nie stała w okolicach korzeni.

Młode oraz delikatne okazy warto ochronić przed przymrozkami, jednak osłona musi zapewniać roślinie swobodny przepływ powietrza.

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Zabieg przycinania lawendy wykonuje się głównie po okresie kwitnienia, co pomaga utrzymać jej ładny, zwarty kształt i zachęca do wypuszczania nowych pędów. Jesienią musimy zachować szczególną ostrożność i nie ciąć zbyt głęboko, ingerując w starsze, zdrewniałe partie krzewu. Niewłaściwie przeprowadzone, zbyt drastyczne cięcie może sprawić, że roślina będzie miała spore trudności z regeneracją i wypuszczeniem nowych pędów w kolejnym sezonie.

Jak i kiedy przycinać lawendę jesienią? Złote zasady

Jeżeli nasz krzew prezentuje się zdrowo i nie widać na nim oznak chorób, najlepiej ograniczyć ingerencję do usunięcia samych przekwitłych kwiatostanów oraz bardzo delikatnego przycięcia zielonych części. Kluczowe jest również dokładne uprzątnięcie podłoża wokół rośliny z mokrych, rozkładających się resztek organicznych. W okresie jesiennym to właśnie zabójcza kombinacja niskich temperatur i nadmiaru wilgoci stanowi dla lawendy znacznie większe niebezpieczeństwo niż sam mróz.

Odpowiednie stanowisko dla lawendy to podstawa sukcesu

Fioletowy krzew najlepiej czuje się na dobrze nasłonecznionych stanowiskach z przepuszczalnym podłożem. W jesiennych miesiącach musimy bezwzględnie zadbać o to, aby woda nie gromadziła się w strefie korzeniowej rośliny. Posiadacze ciężkich, gliniastych gleb w swoich ogrodach powinni pomyśleć o poprawie drenażu, ponieważ mokre podłoże drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo gnicia systemu korzeniowego.

Zanim nadejdą pierwsze poważniejsze przymrozki, warto pomyśleć o zabezpieczeniu młodych i najbardziej wrażliwych krzewów, szczególnie tych rosnących w miejscach mocno wystawionych na lodowaty wiatr. Należy jednak pamiętać, by nie owijać szczelnie całej rośliny materiałami, które nie przepuszczają wilgoci. Prawidłowo założona osłona ma za zadanie chronić lawendę przed surową pogodą, ale jednocześnie musi umożliwiać swobodną cyrkulację powietrza, by nie doprowadzić do zaparzenia pędów.

Podsumowując, jesienna pielęgnacja powinna opierać się na uporządkowaniu krzewu, zniwelowaniu problemu nadmiernej wilgoci oraz regularnym sprawdzaniu prognoz pogody. Silna, dobrze ukorzeniona i rosnąca w optymalnym miejscu roślina z reguły znacznie łatwiej przetrwa zimowe chłody niż egzemplarz osłabiony z powodu przelania lub błędów popełnionych podczas przycinania.

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