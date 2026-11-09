Rozpuść 3 łyżki w ciepłej wodzie i zanurz poplamione ściereczki kuchenne. Wywabi najgorsze plamy, a po praniu będą jak nowe. Sposób na odplamienie ściereczek kuchennych

Trudne plamy na ściereczkach kuchennych to zmora każdej kuchni, której nie usunie zwykłe pranie, nawet w wysokiej temperaturze.

Odkryj sposób, który bez trudu wywabi nawet najgorsze zabrudzenia, przywracając tekstyliom nieskazitelną biel.

Sprawdź, jak prosty, domowy sposób w zaledwie 30 minut odmieni Twoje ściereczki, sprawiając, że będą wyglądać jak nowe, bez użycia silnych detergentów!

Sposób na odplamienie ściereczek kuchennych

Chyba każda pani domu potwierdzi tezę, że pranie ściereczek kuchennych to spore wyzwanie. Głównie dlatego, że są to tekstylia domowe, które często dosłownie już po jednym zastosowaniu są brudne. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy na ściereczkach kuchennych pojawią się trudne do usunięcia plamy, na przykład po pomidorach lub tłuszczu. Wtedy najczęściej standardowe pranie ściereczek w pralce nawet na wyższej temperaturze nie usunie z nich plam z jedzenia. Co wtedy możemy zrobić, aby przywrócić tym tak ważnym w kuchni tekstyliom perfekcyjną czystość? Pomoże w tym nadwęglan sodu, czy aktywny tlen.

Rozpuść 3 łyżki w ciepłej wodzie i zanurz poplamione ściereczki kuchenne. Wywabi najgorsze plamy

Nadwęglan sodu potocznie nazywany jest aktywnym tlenem to nietoksyczny, w pełni biodegradowalny związek chemiczny będący połączeniem węglanu sodu i nadtlenku wodoru. W kontakcie z ciepłą wodą uwalnia aktywny tlen, który działa wybielająco, odplamiająco i dezynfekująco. To dlatego jest nieoceniony w praniu ściereczek kuchennych. Jak go stosować? Do miski z ciepłą wodą, wsyp 3 łyżki nadwęglanu sodu, a gdy całkowicie się rozpuści, zanurz w roztworze poplamione ściereczki. Pozostaw je na 30 minut, a następnie wrzuć do pralki i upierz jak zwykle. Ten sposób wywabi wszystkie plamy ze ściereczek i sprawi, że będą wyglądać jak nowe.

Pranie ściereczek kuchennych. Domowe sposoby na plamy

Najpopularniejszą metodą na usunięcie plam ze ściereczek kuchennych jest namoczenie ich w odplamiaczu. Po około 2 godzinach namaczania brudnych ściereczek kuchennych w roztworze wody ze środkiem do odplamiania tkanin wystarczy wrzucić je do pralki i włączyć standardowy program. Jeśli wolisz uniknąć silnych detergentów, to możesz na plamy nałożyć pastę z sody oczyszczonej i soku z cytryny. Ta metoda na pewno jest bardziej ekologiczna, ale też pracochłonna.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie