Jak przezimować chryzantemy z cmentarza. Prosty sposób na uratowanie kwiatów

Po uroczystości Wszystkich Świętych warto zrezygnować z wyrzucania chryzantem, ponieważ odpowiednia pielęgnacja pozwoli im ponownie zakwitnąć.

Najważniejszym krokiem jest zabranie doniczek z nagrobków przed pierwszymi przymrozkami i zagwarantowanie im właściwych warunków w trakcie zimy.

Zastosowanie kilku prostych zasad sprawi, że w kolejnym sezonie zaoszczędzisz pieniądze na nowych sadzonkach i znów będziesz cieszyć się tymi kwiatami.

Kiedy zabrać chryzantemy z cmentarza?

Gdy mijają listopadowe dni zadumy, stajemy przed dylematem, co zrobić z chryzantemami, które zdobiły groby na Wszystkich Świętych. Niektóre okazy nadal prezentują się świetnie, podczas gdy inne zaczynają już powoli więdnąć. Zamiast spisywać te rośliny na straty, dobrze jest podjąć próbę ich ocalenia, ważne jest jednak ich zabranie w odpowiednim momencie. Kwiaty należy zabrać z cmentarza jeszcze przed nadejściem silniejszych przymrozków, ponieważ ujemne temperatury niszczą system korzeniowy oraz pędy, co drastycznie zmniejsza szanse na regenerację. Do zimowania najlepiej nadają się egzemplarze mające jędrne, zdrowe łodygi bez śladów chorób. Lekko przekwitnięte pąki nie stanowią żadnej przeszkody, o ile cała roślina nie została wcześniej kompletnie zniszczona przez ulewy, porywisty wiatr czy mróz.

Jak przezimować chryzantemy w doniczce w domu

Przyniesionych z cmentarza doniczek absolutnie nie wolno stawiać od razu w ogrzewanym pokoju dziennym. Te jesienne kwiaty potrzebują do przetrwania chłodu, dlatego najlepiej zimują w pomieszczeniach z temperaturą około 5 stopni Celsjusza, takich jak piwnica, jasna klatka schodowa czy nieogrzewany garaż. Po całkowitym przekwitnięciu roślinę należy przyciąć, zostawiając jedynie kilkucentymetrowe łodygi tuż nad podłożem. Przesadzanie do nowego pojemnika jest na tym etapie zbędne, gdyż korzenie potrzebują teraz spoczynku, a nie bodźców do dalszego wzrostu. Dużą ostrożność trzeba zachować przy nawadnianiu, bo zimą zapotrzebowanie na wodę jest minimalne i przed kolejnym podlaniem zawsze należy skontrolować wilgotność ziemi. Nadmiar wilgoci prowadzi do gnicia korzeni, więc doniczka musi posiadać otwory odpływowe zapewniające swobodny ujście wody.

Kiedy posadzić chryzantemy w ogrodzie na wiosnę?

Rośliny, które pomyślnie przetrwają zimowy spoczynek, już w marcu możemy zacząć wybudzać do nowego życia. W tym celu przenosimy doniczkę do nieco cieplejszego otoczenia, powoli zwiększamy częstotliwość podlewania i wspomagamy okaz nawozem dla roślin kwitnących. Bezpieczny moment na przesadzenie chryzantem do ogrodu przypada na przełom kwietnia i maja, kiedy mija już groźba gwałtownych przymrozków. Przed tym krokiem dobrze jest jednak stopniowo zahartować kwiaty, przyzwyczajając je do warunków panujących na zewnątrz.

Rezygnacja z wyrzucania listopadowych dekoracji do śmietnika to świetny sposób na danie roślinom drugiego życia. Zabranie ich z nagrobków przed nadejściem mrozów, odpowiednie przycięcie pędów oraz przechowanie w chłodnym miejscu przez okres zimowy nie wymaga przecież wielkiego wysiłku. Dzięki tym prostym zabiegom w przyszłym roku znów będziemy cieszyć oczy dorodnymi kwiatami, unikając jednocześnie wydatków na nowe sadzonki.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

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