Rośliny doniczkowe nie przetrwają zimy na parapecie. Te gatunki musisz przestawić

Zimowe miesiące na oknie nie służą wszystkim domowym kwiatom, gdyż bijący od szyby chłód, suche powietrze i przeciągi potrafią osłabić nawet najpopularniejsze gatunki.

potrafią osłabić nawet najpopularniejsze gatunki. Na zimne podmuchy z zewnątrz oraz gwałtowne skoki temperatur szczególnie źle reagują fikus benjamina, kroton, skrzydłokwiat , a także monstera i filodendron.

, a także monstera i filodendron. O pogorszeniu ogólnej kondycji okazów świadczą niepokojące sygnały, takie jak żółknięcie i opadanie liści oraz brązowienie ich końcówek.

oraz brązowienie ich końcówek. Przed nadejściem chłodów dobrze jest zabrać kwiaty spod zimnych szyb i gorących grzejników oraz regularnie sprawdzać wilgotność ziemi w doniczkach, bo zimą zapotrzebowanie na wodę spada.

14

Fikus benjamina gubi liście zimą. Roślina nie znosi przeciągów i zmian temperatury

Gwałtowna zmiana warunków otoczenia potrafi wywołać u fikusa benjamina bardzo silną reakcję. W okresie zimowym ten gatunek wyjątkowo źle toleruje ciągłe przestawianie doniczki, a także chłodne podmuchy powietrza oraz domowe przeciągi. Kwiat ustawiony bezpośrednio przy nieszczelnym oknie często zaczyna masowo gubić liście. Taki objaw nie zawsze jednak świadczy o rozwoju choroby, ponieważ bywa to po prostu naturalna reakcja na stres wywołany niekorzystnym środowiskiem.

Dla tego gatunku najlepiej znaleźć stanowisko z dobrym dostępem do światła, ale oddalone od wychłodzonej szyby. Należy też wystrzegać się umieszczania doniczki bezpośrednio nad rozgrzanym kaloryferem, gdyż suche i gorące powietrze dodatkowo niszczy liście.

Kroton marnieje na parapecie. Jak dbać o kolorowe liście zimą?

Choć kroton przyciąga wzrok swoimi intensywnie wybarwionymi liśćmi, w codziennej uprawie okazuje się rośliną całkiem wymagającą. Gatunek ten zdecydowanie nie lubi przeciągów, niskich temperatur oraz ich nagłych wahań. W zimowych miesiącach doniczka nie może stać przy regularnie otwieranym oknie ani w żadnym innym miejscu, gdzie bezpośrednio wpada mroźne powietrze z zewnątrz. O tym, że roślinie dzieje się krzywda, szybko poinformują nas opadające liście lub pojawiające się na nich przebarwienia. Krotonowi trzeba zapewnić jasny kąt, który jest dobrze osłonięty od chłodnych podmuchów, pamiętając jednocześnie, że bliskie sąsiedztwo gorącego grzejnika również mu zaszkodzi.

Skrzydłokwiat źle znosi zimno. Jak podlewać roślinę w chłodne miesiące?

Z uwagi na to, że skrzydłokwiat preferuje jasne miejsca bez bezpośredniego, ostrego nasłonecznienia, bardzo często ląduje na domowych parapetach. Taka lokalizacja bywa jednak zdradliwa, bo gatunek ten zupełnie nie radzi sobie z chłodem. Kontakt z mocno wyziębioną szybą oraz zimne podmuchy szybko odbijają się na wyglądzie jego liści. Kwiat nie może też przebywać w strefie, w której podczas wietrzenia pokoju dochodzi do gwałtownych spadków temperatury. Zimą najbezpieczniej odsunąć doniczkę nieco w głąb pomieszczenia, zapewniając jej przy tym stały dostęp do rozproszonego światła. W tym okresie dużą ostrożność trzeba zachować również podczas podlewania, ponieważ ziemia przesycha znacznie wolniej i zbyt duża ilość wody łatwo prowadzi do uszkodzenia korzeni.

Monstera i filodendron zimą. Tropikalne rośliny trzeba odsunąć od okna

Zarówno filodendron, jak i monstera wywodzą się z ciepłych stref klimatycznych, przez co są całkowicie nieodporne na działanie mroźnego powietrza. Największe zagrożenie stanowi dla nich dotykanie liśćmi zimnej szyby okiennej, a także nagłe obniżenie temperatury i przeciągi. W chłodniejszych miesiącach warto zabrać te rośliny z parapetów przy często uchylanych oknach i zapewnić im miejsce o stabilnych warunkach termicznych. W porównaniu z sezonem bujnego wzrostu konieczne jest także zmniejszenie częstotliwości podlewania. Zimą okazy te pobierają znacznie mniej wody, więc utrzymywanie stale mokrej ziemi prowadzi prosto do gnicia systemu korzeniowego. Z drugiej strony podłoża nie wolno też całkowicie zasuszyć, dlatego przed każdym kolejnym użyciem konewki najlepiej dokładnie zbadać wilgotność gleby.

Jak zabezpieczyć rośliny doniczkowe przed mrozem i suchym powietrzem?

Zanim nadejdą największe mrozy, dobrze jest dokładnie przejrzeć wszystkie kwiaty ustawione przy oknach. W sytuacji, gdy liście stykają się bezpośrednio z zimną szybą, wystarczy odsunąć doniczkę nawet o kilkanaście centymetrów. Gatunki szczególnie podatne na przeciągi najbezpieczniej przestawić w głąb pokoju, dbając jednak o to, by nie trafiły w całkowicie ciemny kąt.

Równie błędnym rozwiązaniem jest trzymanie kwiatów tuż nad rozgrzanymi grzejnikami. Buchające z nich suche, gorące powietrze prowadzi do zasychania końcówek liści, co wymusza znalezienie dla doniczek bezpiecznej przestrzeni z dala od źródeł ciepła. W sezonie zimowym należy też ze znacznie większą uwagą podchodzić do nawadniania i systematycznie kontrolować stan podłoża. Warto pamiętać, że żółknięcie lub opadanie liści nie zawsze oznacza suszę, a źródłem poważnych problemów z rośliną bardzo często okazuje się właśnie przelanie.