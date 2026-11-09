Sypnij sowicie na plamy na płycie indukcyjnej i okrężnie przetrzyj gąbką. Wszystkie zabrudzenia zejdą, a kuchenka będzie błyszczeć jak gwiazda. Sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej

Płyta indukcyjna to wygoda, lecz uporczywe zabrudzenia wymagają specjalnych, bezpiecznych metod czyszczenia, by nie uszkodzić jej powierzchni. Odkryj, jak skutecznie usunąć nawet przypalone plamy, nie rysując delikatnej tafli. Poznaj sprytny trik ze specjalnym skrobakiem, który pomoże bezpiecznie pozbyć się zaschniętych resztek jedzenia. Nie pozwól, by brud zniszczył Twoją płytę – sprawdź, które domowe sposoby zapewnią jej długotrwały blask bez smug!



Sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej

Płyta indukcyjna to urządzenie, które z powodzeniem zastąpiło tradycyjną kuchenkę gazową w wielu domach. Z pewnością to zasługa tego, że jest ją o wiele łatwiej utrzymać w czystości. Po gotowaniu, a nawet w jego trakcie, gdy coś nam wykipi, wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką, aby usunąć zabrudzenia. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Bywa jednak, że na jej powierzchni pojawiają się plamy, których nie usuniemy wilgotną ściereczką, a szorowanie płyty zdecydowanie odradzamy, gdyż można ją porysować. Czym wtedy wyczyścić płytę indukcyjną? Pomoże w tym zwykła soda oczyszczona.

Sypnij sowicie na plamy na płycie indukcyjnej i okrężnie przetrzyj gąbką. Wszystkie zabrudzenia zejdą

Soda oczyszczona jest świetnym preparatem w usuwaniu wszelkich zabrudzeń z delikatnych powierzchni, takich jak właśnie płyta indukcyjna. Jak ją stosować? Posyp plamy i zabrudzenia sodą oczyszczoną, a następnie delikatnie wetrzyj ją wilgotną ściereczką. Po kilku minutach przemyj płytę na mokro i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie usuwa nawet trudne zabrudzenia, ale nie rysuje powierzchni, dzięki czemu płyta będzie jak nowa.

Czyszczenie płyty indukcyjnej. Domowe sposoby na plamy

W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb. Do czyszczenia płyty indukcyjnej można zastosować również ocet, który nie tylko usunie zabrudzenia, ale także sprawi, ze płyta będzie lśnić bez smug.

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