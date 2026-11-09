Sypnij sowicie na plamy na płycie indukcyjnej i okrężnie przetrzyj gąbką. Wszystkie zabrudzenia zejdą, a kuchenka będzie błyszczeć jak gwiazda. Sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-09 11:40

Plamy widoczne na płycie indukcyjnej bywają trudne do usunięcia, zwłaszcza gdy robimy to samą gąbką. Dlatego najpierw sypnij sowicie na plamy na płycie i okrężnie przetrzyj je wilgotną gąbką. Wszystkie zabrudzenia zejdą bez problemu, a kuchenka będzie błyszczeć jak gwiazda.

Ręka osoby w pomarańczowej rękawicy przeciera płytę indukcyjną różową ściereczką. O czyszczeniu sodą przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock Sposób na czyszczenie przypalonej płyty indukcyjnej
    • Płyta indukcyjna to wygoda, lecz uporczywe zabrudzenia wymagają specjalnych, bezpiecznych metod czyszczenia, by nie uszkodzić jej powierzchni.
    • Odkryj, jak skutecznie usunąć nawet przypalone plamy, nie rysując delikatnej tafli.
    • Poznaj sprytny trik ze specjalnym skrobakiem, który pomoże bezpiecznie pozbyć się zaschniętych resztek jedzenia.
    • Nie pozwól, by brud zniszczył Twoją płytę – sprawdź, które domowe sposoby zapewnią jej długotrwały blask bez smug!

Sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej

Płyta indukcyjna to urządzenie, które z powodzeniem zastąpiło tradycyjną kuchenkę gazową w wielu domach. Z pewnością to zasługa tego, że jest ją o wiele łatwiej utrzymać w czystości. Po gotowaniu, a nawet w jego trakcie, gdy coś nam wykipi, wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką, aby usunąć zabrudzenia. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Bywa jednak, że na jej powierzchni pojawiają się plamy, których nie usuniemy wilgotną ściereczką, a szorowanie płyty zdecydowanie odradzamy, gdyż można ją porysować. Czym wtedy wyczyścić płytę indukcyjną? Pomoże w tym zwykła soda oczyszczona.

Sypnij sowicie na plamy na płycie indukcyjnej i okrężnie przetrzyj gąbką. Wszystkie zabrudzenia zejdą

Soda oczyszczona jest świetnym preparatem w usuwaniu wszelkich zabrudzeń z delikatnych powierzchni, takich jak właśnie płyta indukcyjna. Jak ją stosować? Posyp plamy i zabrudzenia sodą oczyszczoną, a następnie delikatnie wetrzyj ją wilgotną ściereczką. Po kilku minutach przemyj płytę na mokro i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie usuwa nawet trudne zabrudzenia, ale nie rysuje powierzchni, dzięki czemu płyta będzie jak nowa. 

Czyszczenie płyty indukcyjnej. Domowe sposoby na plamy

W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb. Do czyszczenia płyty indukcyjnej można zastosować również ocet, który nie tylko usunie zabrudzenia, ale także sprawi, ze płyta będzie lśnić bez smug.

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