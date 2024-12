Posyp plamy na płycie indukcyjnej i wetrzyj. Trudne zabrudzenia znikną w kilka minut. Czyszczenie płyty indukcyjnej

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie. W 3 sekundy są gotowe do jazdy i to bez skrobania. Sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Wystarczy, że 2 razy podlejesz tym grudnika, a on obsypie pąkami na Boże Narodzenie. Wlej to do doniczki, a pojawi się tyle kwiatów, że ich nie policzysz. Odżywka do grudnika

Wystarczy 1/2 łyżeczki, aby skrzydłokwiat pięknie zakwitł. Zrób to raz na 4 tygodnie, a obsypie się białymi kwiatami. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Włóż do słoika i podpal. Po całym domu rozniesie się zapach wiosennej łąki i czystości, a domownicy poczują spokój. Domowy zapach do pomieszczeń

Posyp plamy na płycie indukcyjnej i wetrzyj. Trudne zabrudzenia znikną w kilka minut

Płyta indukcyjna w wielu polskich domach z powodzeniem zastąpiła tradycyjną kuchenkę gazową. Nic dziwnego - jest o wiele prostsza w utrzymaniu jej w czystości, a do tego dobrze wkomponowuje się w nowoczesne wnętrza kuchni. Tak naprawdę czyszczenie płyty indukcyjnej to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy dziennie. Robimy to niemal po każdym zakończonym gotowaniu, a nawet w jego trakcie - na przykład, kiedy jedzenie wykipi z garnka, to szybko przecieramy powierzchnię płyty. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Niestety czasami i tak pozostają na niej plamy, które ciężko usunąć gąbką czy ściereczką. Wówczas nie próbujmy usunąć ich drapakami, gdyż w ten sposób jedynie zarysujemy powierzchnię. Czym zatem czyścić płytę indukcyjną? Posyp plamy i zabrudzenia sodą oczyszczoną, a następnie delikatnie wetrzyj ją wilgotną ściereczką. Po kilku minutach przemyj płytę na mokro i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie usuwa nawet trudne zabrudzenia, ale nie rysuje powierzchni, dzięki czemu płyta będzie jak nowa.

Czym czyścić płytę indukcyjną?

Na co dzień do usuwania świeżych zabrudzeń wystarczy płyn do mycia naczyń i gąbka. Wystarczy gąbką nasączona płynem przetrzeć powierzchnię płyty, a następnie ją osuszyć za pomocą ręcznika papierowego. Równie skuteczny w usuwaniu przypalonych śladów po gotowaniu z płyty indukcyjnej jest płyn do mycia. Jego zdecydowanym plusem jest fakt, że nie pozostawia smug, a dodatkowo sprawi, że płyta będzie lśnić.

Czyszczenie płyty indukcyjnej

Zanim zabierzemy się za czyszczenie płyty indukcyjnej, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym unikniemy powstaniu smug na jej powierzchni lub jej zmatowieniu.

Usuwaj zabrudzenia na bieżąco podczas gotowania. Zanim zaczniesz czyszczenie płyty, wyłącz ją i poczekaj, aż wystygnie. Nie używaj chropowatej gąbki ani druciaka.