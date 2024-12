Wystarczy 1 kostka i wysoka temperatura. W ten sposób wyczyścisz pralkę z osadów oraz kamienia, a ubrania przestaną śmiedzieć. Sposób na czyszczenie pralki

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie. W 3 sekundy są gotowe do jazdy i to bez skrobania. Sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Wystarczy, że 2 razy podlejesz tym grudnika, a on obsypie pąkami na Boże Narodzenie. Wlej to do doniczki, a pojawi się tyle kwiatów, że ich nie policzysz. Odżywka do grudnika

Już 1 kapsułka tego doczyści pralkę z osadów i kamienia. Urządzenie będzie czyste i gotowe do pracy

Po czym poznać, że pralka wymaga dokładnego czyszczenia? Najbardziej oczywistym znakiem jest brzydki zapach ulatniający się z bębna pralki. Fetor zgnilizny przenosi się na świeżo uprane ubrania. Budna pralka przestaje dopierać i możesz całkowicie przestać działać. Mimo, że pralka ma regularny kontakt z wodą i detergentami piorącymi to zbierają się w niej ogromne pokłady brudu. Są to głównie wszelkiego rodzaju osady oraz wytrącający się kamień z wody. Na gumowych elementach pralki może pojawić pleśń, która w dużej mierze odpowiada za brzydkie zapachy. Eksperci wskazują, że pralkę powinno się czyścic przynajmniej raz w miesiącu. Do czyszczenia bębna pralki nie jest potrzebne monotonne szorowanie. Wystarczy, że do bębna pralki wrzucisz 1 kapsułkę do zmywarki i nastawić program piorący na 90 st.C. Wysoka temperatura w połączeniu z detergentem rozpuszczającym się z kapsułki od zmywarki świetnie doczyści trudno dostępne elementy pralki. Kapsułki do zmywarki posiadają delikatne środki piorące oraz nabłyszczające, które świetnie sprawdzają się do czyszczenia pralki. Jeżeli zmagasz się z problemem dużego kamienia osadzającego się w pralce to do komory na płyn do prania wlej pół szklanki białego octu. To świetny, naturalny środek zmiękczający kamień. Jego kwasowa formuła rozpuszcza twarde osady.

Jak wyczyścić filtr w pralce?

Nie tylko bęben pralki wymaga regularnego czyszczenia. W ten sam sposób należy zadbać filtr w pralce. Najczęściej znajduje się on na dole pralki z przodu lub z tyłu. To niewielki otwór, który można rozkręcić. Należy do wyjąć, ręcznie usunąć większe zabrudzenia i dokładnie wyczyścić pod bieżącą wodą. Do czyszczenia filtra pralki najlepiej sprawdzi się płyn do naczyń. Brudny filtr pralki może spowodować, że woda będzie zbierać się w bębnie pralki. Podczas rozkręcania filtra pralki dobrze jest podstawić miskę ponieważ może z niego wypłynąć woda.