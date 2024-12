Wsyp 1 miarkę do muszli klozetowej. Usuwa brzydkie zapachy i bakterie zlokalizowane w kołnierzu muszli. Sposób na fetor z muszli klozetowej

Wystarczy 1 miarka, a usunie brzydki zapach z muszli klozetowej. Sposób na odświeżacz toalety

Muszla klozetowa to miejsce, które jest ogromnym siedliskiem bakterii oraz drobnoustrojów. Bez wątpienia wnętrze muszli klozetowej należy to najbardziej brudnych miejsc w całym domu. Osadzające się na ściankach bakterie mogą powodować brzydkie zapachy ulatniające się z wnętrza toalety. Również kamień oraz osady z wodą mogą przyczyniać się do powstawania fetoru. Kluczem do czystej i nieśmierdzącej muszli klozetowej jest oczywiście jej regularne czyszczenie. Bywa jednak, że nawet cotygodniowe sprzątanie nie pomaga i brzydkie zapachy nadal się ulatniają. W takim przypadku można sięgnąć po domowy odświeżacz do muszli klozetowej. Przygotujesz go z 2 składników, a zadziała lepiej niż kupne. Przygotuj 1 miarkę proszku do prania i dodaj do niej niewielką ilość zwykłej pasty do zębów. Całość wrzuć do muszli i rozetrzyj po ściankach. Zostaw bez spłukiwania na około 30 minut. Pasta do zębów w połączeniu z proszkiem do prania świetnie zniwelują brzydkie zapachy i pozostawią muszlę klozetową idealnie czystą.

Dlaczego śmierdzi z muszli klozetowej? Najczęstsze przyczyny

Brzydki zapach ulatniający się z wnętrza muszli klozetowej nie zawsze jest powodem do niepokoju. Czasem dzieje się tak na skutek zacieków oraz zacieków z wody, który osadzają się na ściankach muszli. Bywa, że z toalety unosi się brzydki zapach moczu. Najczęściej jego przyczyną jest niedokładne mycie. Kropelki moczu osadzają się w trudno dostępnych miejscach, najczęściej po kołnierzem muszli klozetowej. Podczas czyszczenia toalety nie można zapominać o dokładnym czyszczeniu wszystkich zakamarków. Zdarza się również, że uporczywy fetor z toalety zwiastuje awarię. Może ona dotyczyć kanalizacji. Mogło dojść do pękniecie lub zatkania się rur. W takim przypadku konieczna jest pomoc specjalisty.