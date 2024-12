Wystarczy tylko pół, a brzydkie zapachy znikną z lodówki. Zneutralizuje nawet zapachy ryby, kapusty kiszonej oraz sałatki. Sposób na brzydki zapach w lodówce

Włóż to do lodówki, a zneutralizuje brzydkie zapachy. Domowy odświeżacz do lodówki

Brzydkie zapachy w lodówce to dość powszechny problem. Zanim jednak sięgniesz po kupne odświeżacze to przetestuj ten domowy sposób. Kosztuje grosze, a jest on wyjątkowo skuteczny. Do pozbycia się brzydkich zapachów z lodówki pomoże Ci cytryna oraz goździki. Wystarczy, że jedną cytrynę przekroisz na pół, wbijesz w nią kilka goździków i włożysz ją do lodówki. Ten sposób działa jak naturalny neutralizator brzydkich zapachów. Cytrynę warto wymieniać raz na kilka dni. Dzięki temu w Twojej lodówce nie będzie śmierdzieć. Cytryna posiada wiele właściwości redukujących brzydkie zapachy. Pochłania smród i sprawia, że wnętrze lodówki jest wyraźne odświeżone. Goździki maja dość wyrazisty i mocny, korzenny aromat. Kojarzą się z okresem świątecznym i działają jak naturalny odświeżacz powietrza.

Dlaczego z lodówki śmierdzi?

Powodów brzydkiego zapachu wydobywającego się z lodówki jest wiele. Najczęstszym jest po prostu przechowywania w niej żywność. Mocno intensywne aromaty jedzenia przenikają się wzajemnie. Czasem za brzydkie zapachy może odpowiadać psująca się żywność, która jest przechowywana w lodówce zbyt długo. Należy również pamiętać, że lodówkę powinno się regularnie czyścić. Rozlane sosy i inne pozostałości po jedzeniu mogą zacząć śmierdzieć i zapach wydobywający się z lodówki stanie się nie do zniesienia. Innym powodem brzydkiego zapachu z lodówki może być nieczyszczony filtr. Podobnie jak w przypadku zmywarki również w lodówce brudny filtr może skutkować brzydkimi zapachami, a nawet poważniejszą usterką techniczną urządzenia.