Nigdy nie pierz w ten sposób ręczników. Ten babciny sposób wraca do łask, ale zniszczy ręczniki. Staną się sztywne i utracą właściwości absorbowania wody

Nie pierz ręczników z dodatkiem tego płynu! Bęhttps://www.se.pl/styl-zycia/porady/najprostszy-sposob-na-pranie-recznikow-siegam-po-niego-za-kazdym-razem-gdy-mi-sie-spieszy-dodaje-50-g-tego-proszku-a-reszte-robi-pralka-dopiera-nawet-reczniki-dla-dzieci-aa-pwAo-SioJ-FVjL.htmldą zniszczone

Pranie ręczników to wbrew pozorom bardzo istotna sprawa. Wilgoć oraz martwy naskórek zbierające się na powierzchni ręczników to idealnie środowisko dla rozwoju wszelkiego rodzaju bakterii oraz drobnoustrojów. Ręczniki powinno się regularnie prać. Najlepiej robić to w nieco wyższej temperaturze niż normalne pranie. Ręczniki bawełniane z powodzeniem mogą być prane w 60 st.C. Dla wielu osób sekretem właściwego prania ręczników jest ich miękkość. Aby ręczniki przez długi czas pozostawały miękkie należy unikać prania ich z dodatkiem płynu do płukania. Jego cząsteczki oblepiają włókna, co powoduje sztywnienie materiału. Złym pomysłem jest także dodawanie do prania ręczników krochmalu. W ostatnich latach krochmalenie prania wraca do łask. Ten babciny sposób świetnie sprawdzi się do prania pościeli, ale nie ręczników. Krochmal może spowodować, że materiał stanie się sztywny i nieprzyjemny w dotyku. Dodatkowo zmniejszy on właściwości absorbowania wody przez materiał, co w przypadku ręczników nie jest wskazanie. Niektórzy polecają, by bardzo miękkie i bawełniane ręczniki wykrochmalić, aby stały się twardsze, ale nie jest to czynność, która powinna być wykonywana regularnie.

Jak prać ręczniki domowymi sposobami?

Sekretem domowego prania ręczników jest to połączenie. Do komory na płyn do prania wlej pół szklanki białego octu. To świetny, naturalny środek czyszczący. Jest delikatny dla tkanin, a przy tym świetnie doczyszcza i ma działanie antybakteryjne. Ocet zmiękcza wodę i sprawia, że osady i kamień nie osadzają się na tkaninach. Dodatkowo ocet niweluje brzydkie zapachy i chroni tkaniny przed zniszczeniem. Aby ręczniki po praniu pięknie pachniały warto do octu dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Pamiętaj, by było to dosłownie kilka kropel. Większa ilość olejku może zostawić tłuste plamy na materiale. Olejek eteryczny świetnie zniweluje drażniący zapach octu i sprawi, że ręczniki po praniu będą przepięknie pachniały. Jeżeli chcesz, by Twoje ręczniki były przez długie lata jak nowie pierz je w occie z dodatkiem olejków eterycznych raz w tygodniu.