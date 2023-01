Wszechmocny patent na czyszczenie płyty indukcyjnej. Przypalony brud zniknie w kilka minut. Płyta będzie jak nowa

Sposób na czyszczenie płyty indukcyjnej, aby była czysta

Czyszczenie płyty indukcyjnej to czynność, która wykonujemy nawet kilka razy dziennie. Robimy to niemal po każdym zakończonym gotowaniu, a nawet w jego trakcie - na przykład, gdy jedzenie wykipi z garnka. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Czym czyścić płytę indukcyjną? Na co dzień do usuwania świeżych zabrudzeń wystarczy płyn do mycia naczyń i gąbka. Wystarczy gąbką nasączona płynem przetrzeć powierzchnię płyty, a następnie ją osuszyć za pomocą ręcznika papierowego. Równie skuteczny w usuwaniu przypalonych śladów po gotowaniu z płyty indukcyjnej jest płyn do mycia. Jego zdecydowanym plusem jest fakt, że nie pozostawia smug, a dodatkowo sprawi, że płyta będzie lśnić.

Czyszczenie płyty indukcyjnej - zasady:

Jednak zanim zabierzemy się za czyszczenie płyty indukcyjnej należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym unikniemy powstaniu smug na jej powierzchni lub jej zmatowieniu.

Usuwaj zabrudzenia na bieżąco podczas gotowania. Zanim zaczniesz czyszczenie płyty, wyłącz ją i poczekaj aż wystygnie. Nie używaj chropowatej gąbki ani druciaka.

Skuteczny sposób na czyszczenie przypalonej płyty indukcyjnej

Jeśli już się przytrafi przypalić rozlane jedzenie, to polecamy domowy płyn do mycia. Wystarczy umyć ceramikę octem i posypać sodą, a następnie położyć na nim ręcznik zwilżony ciepłą wodą. Po około 15 minutach przetrzyj płytę miękką ściereczką. W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb.