Przez upały w lipcu, w sierpniu nie uwolnisz się od ćmy bukszpanowej. Ten oprysk zabije wszystkie larwy jeszcze przed końcem tego tygodnia. Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej?

Po letnich upałach nadchodzi druga, groźniejsza fala ćmy bukszpanowej, która może doszczętnie zniszczyć Twoje osłabione krzewy, alarmują ogrodnicy.

Zwykłe domowe metody często okazują się bezsilne wobec licznych i żarłocznych larw drugiego pokolenia, atakujących nie tylko liście, ale i korę roślin.

Odkryj jedyny, sprawdzony sposób, który w zaledwie 3 dni skutecznie eliminuje szkodniki, ratując bukszpany bez ryzyka dla domowników i zwierząt.

Pojawiła się druga fala ćmy bukszpanowej. Ogrodnicy alarmują

Ćma bukszpanowa pojawia się nie tylko wiosną. Atakuje rośliny aż do wczesnej jesieni. Ciepłe lato sprzyja wystąpieniu drugiego pokolenia ćmy bukszpanowej. Coraz więcej osób zgłasza, że uporczywe larwy ponownie atakują bukszpan. Warto wiedzieć, że ćma bukszpanowa może zaatakować również krzewy trzmieliny oraz ostrokrzew. Ćma bukszpanowa to wyjątkowo trudny do usunięcia szkodnik, który niszczy całe krzewy. Ćma bukszpanowa to niewielkich rozmiarów gąsienica, która przekształca się w owad. Największe zagrożenie dla roślin stanowią larwy. Druga fala ćmy bukszpanowej jest szczególnie groźna, ponieważ przypada na okres, gdy bukszpany są już osłabione po letnich upałach, a ogrodnicy często zapominają o dalszej obserwacji roślin. Dodatkowo, larwy drugiego pokolenia mogą być bardziej liczne i żarłoczne, a ich działanie często pozostaje niezauważone, aż do momentu, gdy zniszczenia są już bardzo poważne. Nierzadko gąsienice zjadają liście, a następnie przechodzą na korę, co jest równoznaczne z wyrokiem śmierci dla bukszpanu.

Jednym z najbardziej znanych domowych sposobów na pozbycie się ćmy bukszpanowej jest ocet. Zaleca się wymieszanie klasycznego octu spirytusowego z wodą w proporcjach 1:10. Takim opryskiem obficie należy spryskać zaatakowana rośliny. Po 30 minutach od oprysku powinno się opłukać bukszpan strumieniem czystej wody. Eksperci wskazują jednak, że w przypadku dużej kolonii ćmy bukszpanowej ocet może okazać się zbyt słaby i w takim przypadku należy sięgnąć po kupne specyfiki.

Najbardziej skuteczny oprysk na ćmę bukszpanową. W 3 dni zabija owady

Przy mniejszej inwazji i niewielkiej liczbie bukszpanów, możesz spróbować ręcznie zbierać gąsienice. Pamiętaj o rękawiczkach ochronnych. Zebrane larwy należy zalać wrzątkiem lub spalić. Silny strumień wody z węża ogrodowego może zmyć gąsienice z krzewów, jednak należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić roślin. Pułapki feromonowe pomagają monitorować obecność dorosłych motyli i odławiać samce, ograniczając rozmnażanie. Nie zwalczają jednak już żerujących larw.

Wśród kupnych oprysków na ćmę bukszpanową ogrodnicy wymieniają ten, który faktycznie działa. Skuteczne okazuję się preparaty zawierające w swoim składzie bakterie Bacillus thuringiensis. To silna bakteria, która niweluje wiele szkodników. Bacillus thuringiensis. zasiedla przewody pokarmowe ćmy bukszpanowej poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Ta wytwarzane są toksyczne białka, które systematycznie unieszkodliwiają szkodniki. Ćma bukszpanowa potraktowana opryskiem z Bacillus thuringiensis umiera w przeciągu 3 dni. Co ważne, bakteria ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt domowych.

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